QUELLO STRANO COLORE DELLE ACQUE DEL FIUME BASENTO. PREOCCUPATO IL SINDACO DI POMARICO FRANCESCO MANCINI

di Michele Selvaggi

POMARICO. “ Dopo le immagini trasmesse dal satellite in cui si evidenziano “ cambi di colore” del fiume Basento, credo sia opportuno una verifica approfondita di quello che “ non è chiaro” per quanto riguarda la tutela del nostro ambiente, ambiente inteso come tutto il territorio della Valbasento“ . Sono le parole del primo cittadino di Pomarico Francesco Mancini, evidentemente parecchio allarmato e preoccupato per quelle che sono state le immagini satellitari recentemente trasmesse. Da qui, la richiesta da parte dello stesso sindaco, di un incontro urgente con l’assessore regionale Gianni Rosa per esaminare e approfondire la questione. “Questo è un problema che non può essere rimandato – sottolinea il sindaco di Pomarico Mancini – Da troppo tempo subiamo una mancanza di rispetto nella tutela della salute pubblica, di una intera vallata. C’è un urgente bisogno di fare chiarezza su alcuni fenomeni che hanno bisogno di essere chiariti quanto prima”. Un problema urgente che ha fatto bene a sollevare il primo cittadino di Pomarico, ripetiamo, parecchio preoccupato da quelle immagini satellitari che hanno destato un certo effetto. Da parte nostra, seguiremo gli sviluppi della vicenda e terremo informati quanti ci seguono, auspicando comunque che si tratti solo di un falso allarme.