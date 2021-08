CIRIGLIANO RINNOVA CON L’ELETTRA

L’attaccante di Marconia continua la sua avventura in rossoblù: “Tutti uniti verso l’obiettivo”

L’Elettra Marconia è lieta di annunciare il rinnovo della collaborazione sportiva con il giocatore Mario Cirigliano che, per il terzo anno consecutivo, guiderà l’attacco rossoblù.

In carriera l’attaccante di Marconia ha vestito le maglie di Potenza (C2), Manduria, Francavilla, Corato, Matera, Bojano, San Severo, Grumentum, Genzano, Bisceglie, Terlizzi, Termoli tra Eccellenza e Serie D, mentre con Bernalda, Real Metapontino e Pisticci ha vinto il campionato lucano di Eccellenza. Marconese doc, il bomber si proietta con entusiasmo verso la prossima stagione: “E’ un onore continuare a vestire la maglia della mia città. Siamo a lavoro per affrontare un campionato duro e, allo stesso tempo, stimolante, con squadre blasonate e di alto spessore tecnico. Sul campo stiamo lavorando sodo, cercando di assimilare le idee del mister, per riproporle nel corso della stagione. Sarà un cammino difficile, ma lo affronteremo con i nostri tifosi al fianco e con un’intera comunità che, covid permettendo, dovrà supportarci compatta, cosi da raggiungere il prima possibile i nostri obiettivi”.