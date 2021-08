TARANTO: PROGETTO SEI – SOSTEGNO ALL’EXPORT DELL’ITALIA

PROGETTO SEI – SOSTEGNO ALL’EXPORT DELL’ITALIA:

ANCHE A TARANTO AL VIA LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PROGETTO STAY

EXPORT

La Camera di commercio di Taranto, in collaborazione con Unioncamere Puglia, nell’ambito delle attività di

supporto all’internazionalizzazione, partecipa al progetto SEI – “Sostegno all’Export dell’Italia”, promosso

da Unioncamere e finalizzato alla realizzazione di iniziative orientate alla crescita delle imprese esportatrici.

Fra i servizi offerti gratuitamente alle imprese che intenderanno aderire, vi è anche quello di web-

mentoring – nell’ambito di “Stay Export”, programma di Unioncamere, cofinanziato dal Fondo

Intercamerale di Intervento e in stretto collegamento con le iniziative realizzate appunto nell’ambito del

Fondo perequativo 2019-2020 “Internazionalizzazione” – Progetto SEI “Sostegno all’Export dell’Italia” III

annualità, realizzato dalle Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) insieme con Assocamerestero.

Stay Export offre alle imprese partecipanti al Progetto SEI l’opportunità di un web-mentoring con esperti

provenienti da 90 mercati al mondo. Per partecipare occorre essere preventivamente registrati al Progetto

SEI (https://www.sostegnoexport.it/) e compilare il form reperibile sul sito della Camera di commercio di

Taranto entro il 30 Settembre 2021. Il progetto, come detto, è gratuito e gli aiuti relativi al servizio di web-

mentoring sono concessi in regime de minimis. A questo servizio potrà accedere un numero massimo di

otto imprese della provincia di Taranto. Il processo di matching avverrà sulla base dell’ordine cronologico di

arrivo delle candidature, delle priorità espresse da ciascuna impresa e del numero di posti disponibili presso

ciascuna CCIE.

Tutte le informazioni e il modello di manifestazione d’interesse:

http://www.camcomtaranto.gov.it/Pagine/news/2021/progetto_SEI_STAY.pdf

Taranto, 24 agosto 2021

Camera di commercio di Taranto