Pietro Lorusso collaboratore tecnico di mister Nitti

L’Opificio 4.0 CMB Matera comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo, per la stagione sportiva 2021/22, con il tecnico Pietro Lorusso.

Una figura storica del CMB che ha vissuto insieme ai colori bianco azzurri cinque promozioni. Pietro dal 2013 è responsabile della parte atletica e tecnica della prima squadra, oltre ad essere stato per diversi anni il responsabile di alcune categorie del settore giovanile della CMB futsal academy. Caratteristiche distintive di Pietro sono sicuramente la grande professionalità e il senso di appartenenza, l’attaccamento ai colori e la passione nel ruolo, tutti elementi indispensabili per far parte della famiglia CMB. Per la stagione 2021/22 Pietro ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico di mister Lorenzo Nitti.

Le prime parole di Pietro: “Esordisco ringraziando la società e il mister che hanno creduto ancora una volta in me! Sono ormai nove anni che faccio parte di questa squadra e non vedo l’ora di ricoprire questo nuovo ruolo all’interno dello staff! Siamo reduci da una stagione con tante difficoltà, ma in queste circostanze l’esperienza ci aiuterà a commettere meno errori. Come ogni anno, la società ha messo a disposizione un roster di livello per competere al meglio contro qualsiasi squadra, forza CMB”.



➡ www.cmbfutsalteam.it