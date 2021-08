“FOLLIA”: NUOVO SINGOLO PER IL PROGETTO SALENTINO FUORI CONTESTO. OSPITE DEL BRANO LA CANTAUTRICE ELETTRO POP MERIFIORE.ASCOLTA IL BRANO E GUARDA IL VIDEOCLIP https://linktr.ee/FuoriContestoUna guida che dovrebbe accompagnare passioni, debolezze, fragilità ed errori umani: “Follia” è il secondo singolo del progetto elettro pop salentino Fuori Contesto che duetta con la cantautriceMerifiore. Distribuito da martedì 24 agosto sulle piattaforme digitali da Tunecore e disponibile su Youtube con un videoclip diretto da Danilo Accogli, il brano prende spunto dalla rappresentazione allegorica della follia, citata nell’opera “L’elogio della follia” di Erasmo Da Rotterdam. Musicalmente il singolo è influenzato dall’energia della dance music e da un groove incalzante arricchito dall’utilizzo di strumenti acustici come l’Ukulele. Il testo, invece, ruota attorno all’esigenza di riscoprire e amare la propria persona. L’amore per se stessi anzitutto e poi l’amore verso gli altri: un potere che annulla le pareti che separano l’uomo dai suoi simili, che gli fa superare il senso di isolamento e di separazione. “Follia”, quindi, sprona l’ascoltatore a prendere coscienza di sé, allontanando ogni critica irrilevante estrapolata dal giudizio altrui.

«Abbiamo deciso di provare ad uscire fuori dalle righe, a concedere una seconda possibilità alla follia. Abbiamo smesso di perdere tempo con ciò che ci rammarica o intristisce: l’essenza dell’essere umano sta nella capacità di costeggiare l’altrui sensibilità senza violentarla mai! Scegliendo il modo, il tempo e le parole giuste, sapendo aspettare, sviluppando la facoltà dell’ascolto, dedicandosi alla cura, concentrazione, disciplina e pazienza, proprio mentre il nostro intero sistema industriale si basa sull’opposto: la rapidità».

L’intero messaggio è anche veicolato dal video nato da un’idea del videomaker Danilo Accogli. Il videoclip è una rappresentazione a realtà aumentata cucita da un processo creativo di video-editing. Da qui l’utilizzo della tecnica di green screen attraverso cui Fuori Contesto rimarcano che le finestre del nuovo mondo sono ormai gli schermi dei supporti digitali che restituiscono all’individuo un’immagine distorta della realtà. L’artwork della copertina è a cura di Orlando Graphics. Follia arriva pochi mesi dopo l’uscita del singolo d’esordio “Allo sbando”, una vera e propria carta d’identità di questo nuovo progetto musicale.