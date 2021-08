BEACH VOLLEY GOLDEN GALA CITTA’ DI POTENZA 2021

CALENDARIO GARE 24/08

Mattina 09:00-13:30

09:00 (maschile) Tiozzo-Chinellato vs Abbiati-Andreatta

09:40 (maschile) Ingrosso P-Ingrosso M vs Alfieri-Sacripanti

10:30 (femminile) Lantignotti-Michieletto vs Franzoni-Zuccarelli

11:10 (femminile) Culiani-Ditta vs Leoni-Ferraris

12:00 (maschile) Ingrosso P-Ingrosso M vs Tiozzo-Chinellato

12:40 (maschile) Abbiati-Andreatta vs Alfieri-Sacripanti

Pomeriggio 14:30-19:00

14:30 (femminile) Culiani-Ditta vs Lantignotti-Michieletto

15:10 (femminile) Franzoni-Zuccarelli vs Leoni-Ferraris

16:00 (maschile) Abbiati-Andreatta vs Ingrosso P-Ingrosso M

16:40 (maschile) Tiozzo-Chinellato vs Alfieri-Sacripanti

17:30 (femminile) Franzoni-Zuccarelli vs Culiani-Ditta

18:10 (femminile) Lantignotti-Michieletto vs Leoni-Ferraris



