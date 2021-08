TAORMINA E DANTE: LA MUSICA IN POESIA DEL FESTIVAL LIRICO DEI TEATRI DI PIETRA

Il 29 Agosto appuntamento imperdibile presso il Teatro antico di Taormina con “Nessun dorma – Tenori in concerto” e omaggio dantesco.

Il 29 Agosto, alle ore 21.30, si concluderà la sezione “taorminese” dell’edizione 2021 del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, promosso dal Coro Lirico Siciliano, con due omaggi di rilievo: il tributo a Giuseppe Di Stefano, in occasione del centenario della nascita, e al “sommo poeta”, Dante Alighieri, celebrativo del 750mo anniversario sempre della nascita.

In tale occasione, che si preannuncia un evento dalla eco internazionale, sarà conferito il Premio Internazionale Giuseppe Di Stefano a alcuni tra più importanti tenori del mondo: Piero Giuliacci e Aquiles Machado. Un’autentica festa dell’opera, della canzone e della romanza popolare, con la partecipazione del Coro Lirico Siciliano e gli interventi di Sabino Lenoci, per omaggiare uno dei più celebrati e amati tenori della storia del teatro lirico, partner artistico prediletto di Maria Callas.

La serata di gala, che si fregia anche del patrocinio della Società nazionale Dante Alighieri, si aprirà con uno straordinario omaggio a Dante: la Sicilia canta Dante. Sarà eseguita, in prima esecuzione mondiale, la composizione “E la bella Trinacria”, per coro, pianoforte, percussioni e ottoni, scritta da Marco Frisina su commissione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, su testo del sommo poeta, tratto dall’VIII canto del purgatorio.

E la bella Trinacria, che caliga / tra Pachino e Peloro, sopra ‘l golfo / che riceve da Euro maggior briga, / non per Tifeo ma per nascente solfo, / attesi avrebbe li suoi regi ancora, / nati per me di Carlo e di Ridolfo, / se mala segnoria, che sempre accora / li popoli suggetti, non avesse / mosso Palermo a gridar: ‘Mora, mora!’”. (Canto VIII, Purgatorio).

Anche quest’anno, il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, che prevede un enorme dispiegamento di oltre 200 tra artisti e maestranze, ha ottenuto i più prestigiosi patrocini, tra cui spiccano quello del Parlamento Europeo, del Presidente del Senato e del Presidente della Camera e ha ottenuto il prestigioso marchio Effe Label, che viene dato ai festival più prestigiosi d’Europa.

Biglietti acquistabili presso tutti i punti vendita Ticketone, Tickettando, Box office Sicilia, Posto riservato presenti sul territorio nazionale e anche presso la biglietteria del Teatro greco di Taormina.

Per i residenti della Città di Taormina, con la campagna “Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra abbraccia Taormina” biglietti a prezzo ridotto acquistabili presso l’agenzia Venuto Viaggi, Corso Umberto 19, Taormina.