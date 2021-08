L’Opificio 4.0 CMB Matera comunica di aver raggiunto l’accordo, per la stagione sportiva 2021/22, con il preparatore atletico Pasquale Maglione.

Pasquale Maglione di Airola (BN) classe 1980, laureato in Scienze Motorie presso l’Università degli studi di Napoli. Pasquale è anche un Personal Trainer, Strenght e conditioning coach, esperto del movimento, con un passato da atleta e ciclista. Il suo lavoro è la sua passione, da sempre nel “campo del futsal” è stato preparatore atletico del Fuorigrotta e del Napoli C5 con delle collaborazioni importanti in Serie A, A2 e Serie B oltre a varie esperienze nel settore giovanile campano. Pasquale, benvenuto nella grande famiglia del CMB.

Le prime parole di Pasquale: “Ho iniziato il mio percorso in questo Sport con mister Nitti e da quel momento la mia collaborazione con lui non si è mai interrotta. Ho scelto i colori del CMB proprio per questo motivo e perché ho trovato una società ambiziosa e organizzata nei minimi dettagli.In una società ogni ruolo ha la sua importanza (dirigenti, staff medico, atletico e tecnico) e l’equilibrio di tutte queste componenti porta a risultati ottimali, la parola chiave è sicuramente equilibrio, dobbiamo essere bravi a costruire un cerchio perfetto che non deve mai rompersi. Cercherò di mettere a disposizione di tutti le mie conoscenze e competenze per quanto riguarda la metodologia di allenamento e darò il massimo per questi colori”.

