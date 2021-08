CHE BELLO RIVEDERE TRA LE STRADE E PIAZZE DI PISTICCI LO STORICO GRUPPO FOLK LA PACCCHIANELLA

PISTICCI. Che bello rivedere, dopo diversi mesi, attraverso le strade e piazze di Pisticci, il nostro storico

Gruppo Folk La Pacchianella del mitico Presidente Giuseppe Adduci. L’altra sera, la sorpresa, prima lungo

Corso Margherita dove ha sfilato in lungo e largo e poi nella grande e spaziosa piazza Umberto I° dove ha

avuto modo di esibirsi davanti ad un pubblico numeroso ed osannante che ha così mostrato di gradire,

dopo tanto tempo, antichi e sempre belli pezzi folklorici della nostra storia musicale. Un nutrito repertorio

che è andato avanti tra gli applausi compiaciuti di chi questo gruppo lo conosce da sempre ed anche da

chi, come una famiglia veneta di passaggio dalla nostra città, che ha gradito la bella esibizione dei ragazzi

e ragazze de La Pacchianella di cui – affermavano – ne avevano sentito parlare qualche anno fa. Insomma,

una serata tutta da ricordare di questo afoso agosto pisticcese, allietato, appena dopo le feste di San

Rocco dalla graditissima presenza di un gruppo che opera da oltre mezzo secolo di vita con spettacoli in

tutto il mondo, dove ha fatto conoscere la sua arte folklorica e le tradizioni popolari. Di successo in

successo, questo gruppo che in questi oltre 50 di attività, ha colto tanti obiettivi, tra passione ed

entusiasmo, anche attraverso immancabili sacrifici, che comunque sono serviti a far crescere il team, fino

a farlo diventare punto di riferimento prestigioso nel mondo della spettacolo folklorico. Come è noto, dopo

un lungo periodo di oltre 40 anni, quella che è stata la sede storica – operativa di Corso Margherita – ora

provvisoriamente trasformata in cappella che ospita la statua di S. Rocco, in attesa di ritornare nella sua

sede di Piazza plebiscito, appena i lavori di messa in sicurezza saranno terminati – è stata di recente

trasferita in via Cammarelle del rione Loreto, in una sede degna di questo nome, dove si potrà continuare

ad ammirare una magnifica, corposa e significativa esposizione di trofei, targhe, coppe e riconoscimenti,

anche da parte di istituzioni nazionali, internazionali e privati, a testimonianza di una lunga, proficua

attività professionale. Nuova sede che comunque potrà continuare ad essere meta di visite da parte di

turisti e appassionati del folk, di passaggio dalla nostra città. “E’ marcata intenzione , con la nostra mai

sopita passione e il nostro entusiasmo – ci aveva spiegato poco tempo fa, Adduci – riprendere come si deve,

il tutto nella pienezza della nostra storia delle tradizioni popolari, che vogliamo continuare a raccontarla e a

scriverla”. E così’ è stato. Come si ricorderà, il Gruppo Folk “La Pacchianella“ è una istituzione di interessa

nazionale, riconosciuta ufficialmente dal MInistero dei Beni Culturali e, per altissimi meriti culturali, dalla

Regione Basilicata, dalla Amministrazione Provinciale di Matera e Università degli Studi di Basilicata, quale

“ patrimonio culturale” della nostra regione. Il Gruppo, con i suoi canti e danze popolari, il tutto

rappresentato con spettacoli attraenti, coinvolgenti, frutto anche di un lavoro di ricerca, accurata e

qualificata, con l’ausilio di anziani contadini e addetti alla ricerca storica, si è sempre avvalso di un

repertorio intenso e ricco di significati, di un tempo che fu, che riporta a stati d’animo spesso gioiosi, ma

anche drammatici di una generazione provata da sacrifici, stenti e dolori. La Pacchianella è pronta a

continuare e divertire, anche attraverso il suo abito femminile dal fascino particolare, ovunque

apprezzato, che evoca la storica figura della donna del passato. Il tutto anche nel segno del nuovo inno

dedicato al gruppo re intitolato “ Terra mia”, con parole del compianto e sempre amato Prof. Mimì Miolla,

figura di riferimento del gruppo, e musica del maestro Antonello Laviola. MICHELE SELVAGGI

Correlati