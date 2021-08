L’ELETTRA PUNTELLA LA DIFESA

Continua la sua avventura in rossoblù anche il giovane Simone Casalaspro: “È il momento di sognare”

L’Elettra Marconia comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore classe 2004 Simone Casalaspro che vestirà la maglia rossoblù per il secondo anno consecutivo.

Cresciuto nei Padri Trinitari Bernalda e trasferitosi successivamente al Real Metapontino e al Potenza, Casalaspro si è messo in luce nel corso della passata stagione, fornendo ottime prestazioni con la maglia dell’Elettra Marconia.

Il duttile difensore rossoblù commenta così il nuovo impegno con il suo Marconia: “Sono contento di poter proseguire il mio percorso di crescita con l’Elettra, in un campionato difficile come quello che si prospetta. La società ha riposto fiducia nei miei confronti, per cui sta a me seguire le indicazioni del mister per raggiungere gli obiettivi stagionali. Ci attende un duro lavoro, ma questo non ci spaventa: dopo due anni particolari, è il momento di tornare a sognare e di farlo con i colori rossoblù addosso”.

In bocca al lupo, Simone!