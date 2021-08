UN MARCONESE DOC PER L’ELETTRA

Mario Natuzzi torna a vestire la maglia rossoblù: “Scelta di cuore”

L’Elettra Marconia comunica di aver raggiunto l’accordo con Mario Natuzzi: il venticinquenne difensore difenderà nuovamente i colori rossoblù nella stagione 2021/2022.

Reduce dalla breve parentesi in prestito al Peppino Campagna Bernalda, Natuzzi ha indossato la maglia dell’Elettra Marconia dalla Seconda Categoria fino alla Promozione, dimostrando grinta e determinazione contro ogni avversario.

‘Portatore sano’ dell’amore verso la maglia del Marconia, il terzino è pronto a vivere una nuova stagione in rossoblù: “Torno a vestire la maglia che porto nel cuore e questo è molto importante. Dopo le bellissime annate vissute con l’Elettra, sono pronto a rimettermi in gioco e dare il massimo per la squadra. Abbiamo iniziato la preparazione consapevoli delle difficoltà della stagione, ma altrettanto determinati a regalare soddisfazioni ai nostri tifosi. In questi primi giorni stiamo lavorando intensamente per farci trovare pronti ad affrontare un campionato durissimo, con squadre di grande blasone. Ma anche noi proveremo a fare la nostra parte”.

Bentornato, Mario!