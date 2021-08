ORGANIZZAZIONE VOLONTARIATO GIANFRANCO LUPO DONA A PISTICCI UN DEFIBRILLATORE DA ISTALLARE A MARINA DI PISTICCI

di Michele Selvaggi

PISTICCI. Una bella notizia per la nostra città e territorio. Nobile iniziativa da parte della organizzazione di volontariato “Gianfranco Lupo”, associazione ormai attiva da anni per importanti raccolte di fondi a favore della medicina e delle iniziative solidali, che nei giorni scorsi ha fatto dono alla città di Pisticci di un defibrillatore. La cerimonia di consegna è avvenuta presso Marina di Pisticci, dove il nuovo importante dispositivo verrà collocato per rendere cardioprotette le nostre spiagge. Un sentito, doveroso ringraziamento da parte del primo cittadino Viviana Verri, presente alla consegna, e dell’Amministrazione comunale tutta, va alla generosa famiglia Lupo, per le innumerevoli attività di supporto alla ricerca, alla cultura , alla sanità, di cui si è sempre resa protagonista negli anni, e grazie alla generosità di quanti , donando, rendono possibili e concreti questi progetti.