Policoro. Inaugurazione Parco Giochi inclusivo della Villa Comunale

Martedì 17 agosto 2021 – ore 18.30

Villa Comunale – Via Siris – Policoro

Si terrà martedì 17 agosto, alle ore 18.30, presso la Villa Comunale della Città, l’inaugurazione del nuovo Parco giochi inclusivo, un’area interamente attrezzata per consentire a tutti i bambini di giocare in sicurezza. A renderlo noto, l’Amministrazione Comunale, nelle persone del Sindaco, Enrico Mascia, e dell’Assessore alle Politiche Sociali, Maria Teresa Prestera. I lavori di riqualificazione del Parco Giochi della Villa Comunale rientrano in un programma più ampio, partito lo scorso novembre, finalizzato a garantire maggiore fruibilità di alcune aree della città a maggiore attrazione turistica, anche a persone con diverse disabilità. “Il lavoro svolto in questi mesi – dichiarano Mascia e Prestera – arriva a compimento con l’inaugurazione del Parco Giochi inclusivo, un’area riqualificata più volte negli ultimi anni e che oggi vede la realizzazione di un’idea totalmente innovativa, grazie all’acquisto di giochi che potranno essere utilizzati sia da bambini con disabilità motorie che da bambini normodotati, affinché tutti i bambini possano, debbano, giocare insieme”. Subito dopo l’inaugurazione, a cui prenderanno parte autorità locali, provinciali e regionali, sarà proiettato il film animato per bambini “Sammy 2 – la grande fuga”; grandi e bambini della Città sono invitati.

Policoro, 16.08.2021