UN PEZZO DI PISTICCI NELLA FESTA DI S.LEONE MAGNO A METAPONTO BORGO

di Michele Selvaggi

Festeggiamenti che da una quindicina di anni si celebrano a Metaponto borgo e rappresentano un evento importantissimo e parecchio atteso nello scenario di quelle festività patronali a cui ogni anno non mancano i Cavalieri di Nostra Signora del Casale di Pisticci, invitati puntualmente dal clero locale, con il beneplacido del Vescovo di Matera Monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, in continuità di quanto fatto in passato da Monsignor Ligorio. Il nutrito gruppo equestre della nostra città ormai parte essenziale nel rievocare un episodio storico che vogliamo per l’occasione ricordare e che vede il Cavalier Giuseppe Quinto nel ruolo di Attila. La storia ci riporta al V° secolo dopo Cristo quando Roma era gravemente minacciata dai Barbari che a ondate superavano le Alpi e occupavano la pianura Padana. In quel tempo l’occidente era sotto la tutela del papato che stava rafforzando la sua triplice autorità morale , spirituale e temporale. Il Papa, di fatto divenne il baluardo dell’Occidente contro le orde barbariche. Fra le tribù, si affermava la supremazia degli Unni, popolo anglofano dedito alla scorribanda e alla distruzione di ogni città. Il loro re era Attila con fama di grande e spietato condottiero tanto che di lui si diceva che dovunque il suo cavallo calpestasse il suolo, li giammai sarebbe mai nato un filo d’erba. E qui entra in azione proprio il Santo Padre che decide di affrontare con la sola forza del crocefisso, il famigerato condottiero barbaro. L’incontro, secondo la leggenda, si concretizzò nei pressi di Verona con il Papa, forte del simbolo cristiano, che riuscì a fermare gli Unni deviando il loro tragitto e risparmiando Roma, ormai da un destino già segnato e con essa, l’occidente e la sua gloriosa cultura. Quell’uomo divenne San Leone a cui fu tributato il superlativo di Magno come i grandi condottieri pre – cristiani. Un episodio che al Borgo di Metaponto viene puntualmente riproposto il 12 agosto di ogni anno durante le festività agostiane. Un evento di grande spettacolarità con grande partecipazione di popolo a cui dà il suo fattivo apporto il nostro gruppo pisticcese dei Cavalieri di Santa Maria del Casale con il suo …..Attila ben rappresentato dal Cavalier Giuseppe Quinto, meglio noto come “Richman, a cui va riconosciuta una straordinaria figura che si intona magnificamente con lo storico personaggio che rappresenta. Onore a San Leone Magno e alla sua Metaponto quindi, ma onore anche al gruppo pisticcese guidato dal Presidente Angelo Prudente e dall’ideatore del gruppo il dottor Alcibiade Jula, ormai parte integrante di una festività tra le più belle e seguite del metapontino e basso materano.