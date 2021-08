ALLA PRIMA USCITA S.ROCCO HA FATTO IL PIENO. NONOSTANTE IL COVID

di Michele Selvaggi

PISTICCI. Un vero e proprio tripudio di popolo ha accolto venerata la statua di San Rocco di ritorno dalla visita a Marconia nella chiesa di viale San Giovanni Bosco dove era stato celebrato un rito religioso presieduto da don Alberto Delli Veneri, alla presenza di numerosi fedeli del posto, ma anche di tanti che lo avevano accompagnato nel tragitto dalla città di Pisticci. Il programma ben preparato dall’Associazione Feste Patronali guidato dal Parroco don Rosario Manco in collaborazione con gli altri sacerdoti del territorio, prevedeva appunto, nel tardo pomeriggio una visita nel centro marconense dove vivono migliaia di nostri compaesani sempre devoti al miracoloso Santo di Montpellier. Una visita nel pieno rispetto del programma e un successivo ritorno in città attraverso un lungo corteo di automobili, motociclette e biciclette, accolto da un vero tripudio di popolo già dal suo ingresso di via Vespucci. Il corteo ha proseguito tra due ali di folla con il punto clou in piazza Umberto Primo dove è stato accolto dal Parroco don Mattia Albano e da tantissimi fedeli davanti alla chiesa di Sant’Antonio. Una grande ovazione ha salutato la presenza del Santo che ha sostato per pochi minuti nella piazza, salotto di città, per poi proseguire tra due ali ininterrotte e festanti di fedeli, lungo il Corso Margherita, piazza Sant’Antonio Abate ( S.Antuon) fino al rientro nella sua cappella della discesa di Corso Margherita. E’ stata anche la occasione per inaugurare la illuminazione opera della Luminarie Ferrari di Recale in provincia di Caserta, che merita un plauso a parte, come una delle più belle ammirate negli ultimi decenni ( straordinario il dominante colore verde ). Da sottolineare l’impegno della simpatica elegante Bassa Musica “Città di Molfetta” che oltre al corteo, ha intonate marce e marcette per tutta la giornata. Proprio un bell’inizio delle festività di San Rocco 2021 che, auspichiamo, possano proseguire per i restanti giorni fino alla sera di martedì 17 agosto con uno spettacolare servizio di fuochi pirotecnici dalla premiata ditta Madio di Bernalda che l’attento popolo di questa città ha già avuto modo di ammirare.