SU INIZIATIVA PRO LOCO PISTICCI OGGI 13 AGOSTO TAPPA IN CITTA’, DI “BASILICATA TOUR HD 2021 ALLA SCOPERA DEI TEMPLARI” DA HARLEYSTI DI BASILICATA

di Michele Selvaggi

Ha fatto tappa a Pisticci, oggi 13 agosto 2021, il Basilicata Tour HD 2021 – alla scoperta dei Templari – in programma dal giorno 11 al 15 agosto 2021, promosso dagli Harleysti della nostra Regione. La folkloristica carovana, guidata dal Presidente Carmelo Cuomo, accolta dal Presidente della Pro Loco locale Beniamino Laurenza, in mattinata, ha fatto tappa nella nostra città, salutata da tantissimi nostri concittadini soprattutto nella piazza Plebiscito dove si è fermata per diverso tempo. Una straordinaria iniziativa per una occasione promozionale per il patrimonio turistico locale e lucano. In particolare la carovana composta da qualche decina di quelle moto apprezzate e ammirate in tutto il mondo, ospiti prima nei Calanchi, si sono fermati nella spaziosa piazza San Rocco dove ha familiarizzato con diversi fan Harleysti, prima di partire verso altri centri della Basilicata, come d programma, per raggiungere la Diga di Senise e successiva visita a Castelsaraceno in provincia di Potenza. Il tour proseguirà sabato 14 agosto per una speciale escursione nella zona del Pollino fino a Maratea sul Tirreno con la visita alle Grotte di Pertosa e a Sant’Angelo Le Fratte. Come si ricorderà la Harley Davidson è una motocicletta della Motor Company, casa motociclistica degli Stati Uniti fondata nel 1903, venduta in tutto il mondo. “ Siamo lieti – ha spiegato soddisfatto il Presidente della Pro Loco pisticcese Beniamino Laurenza – di aver accolto l’invito per una significativa tappa nella nostra città, di uno dei prototipi di motocicletta più ammirati e venduti in tutto il mondo. A nome della nostra Associazione il ringraziamento per aver scelto il nostro centro, tra i più belli e ammirati della nostra regione, pensando di aver fatto cosa gradita non solo agli amanti dei motori delle due ruote, ma anche a tutta la nostra cittadinanza”.