Sono circa 60 ad oggi le farmacie nella nostra regione che hanno aderito al protocollo tra Governo, Struttura Commissariale per l’Emergenza e Federfarma dove è possibile effettuare il tampone rapido antigenico, per il rilascio del green pass, a prezzi calmierati.

Di seguito l’ elenco delle farmacie aderenti divise per provincia aggiornati al 10/08/2021 e prelevati dal sito: Presidenza del Consiglio dei Ministri – COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER L’ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE. https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-19/17590

Farmacie Matera e Provincia

ACCETTURA – FARMACIA ONORATO ;

ALIANO – FARMACIA D’ALESSIO DR.SSA M. GIOVANNA ;

BERNALDA – FARMACIA PALUMBO SNC ;

CRACO – FARMACIA DR.SSA STRAMMIELLO MARIA ;

FERRANDINA – FARMACIA MORANO DR LEONE ;

GORGOGLIONE – FARMACIA LONGO GIOACCHINO ;

GRASSANO – FARMACIA TORTORELLI SNC;

GROTTOLE – FARMACIA GRASSANO DR. ANTONIO ;

IRSINA – FARMACIA SANT’ANNA SNC ;

IRSINA – FARMACIA CALVELLO SNC;

IRSINA – FARMACIA FESTA DR RAFFAELE ;

MARCONIA DI PISTICCI – FARMACIA CONIGLIO S.N.C. ;

MATERA – FARMACIA PASSARELLI BRUNA ;

MATERA – FARMACIA CONIGLIO S.N.C. ;

MATERA – FARMACIA DR. GIOVANNI MONTESANO ;

MATERA – FARMACIA MOTTA DR ANTONIETTA ;

MATERA – FARMACIA GUERRICCHIO ;

MATERA – FARMACIA S. GIUSEPPE A. ;

MATERA – FARMACIA VEZZOSO DR DI MARZIO G ;

MATERA – FARMACIA MOTTA UVA DI TERESA UVA ;

MONTESCAGLIOSO – FARMACIA COM. MONTESCAGLIOSO ;

PISTICCI – FARMACIA LO FRANCO SAS ;

PISTICCI – FARMACIA SAN ROCCO SNC ;

POMARICO – FARMACIA PISTONE SNC ;

ROTONDELLA – FARMACIA PELLICANO ;

SALANDRA – FARMACIA MASTROROCCO LEONARDO ;

STIGLIANO – FARMACIA DR. FORASTIERE RAFFAELLO ;

TRICARICO – FARMACIA RECCHIA DELLA DOTT.SSA LUCREZIA BRUNO

Farmacie Potenza e Provincia

A C E R E N Z A – FARMACIA D.SSA IURINO ROSANNA ;

A R M E N T O – FARMACIA DR.SSA FIORE MARIA FILOMENA;

A V I G L I A N O – FARMACIA DR. GRIGNETTI FRANCESCO;

F I L I A N O – FARMACIA PACE SNC DI GIOVANNA E PATRIZIA PACE;

GENZANO DI LUCANIA – FARMACIA CLAPS CARLO;

G R U M E N T O N O VA – FARMACIA DR. ALIANELLI BERARDINO;

L A T R O N I C O – FARMACIA CANTISANI VITO ;

M A S C H I T O – FARMACIA TAGLIAFERRI ENRICO;

M E L F I – FARMACIA CARLUCCI CAMILLO;

M O L I T E R N O – FARMACIA PIIZZI DEL DR. PIIZZI GIUSEPPE;

M O N T E M I L O N E FARMACIA PULPITO ANTONIO ;

M U R O L U C A N O – FARMACIA SARACCO;

N O E P O L I – FARMACIA DE RASIS DELLA DOTT.SSA ROSSANA;

P A T E R N O – FARMACIA DR.SSA CUNETTA ROSALBA;

P I E T R A P E R T O S A – FARMACIA RAIMONDI SALVATORE ;

P O T E N Z A – FARMACIA MARCHESIELLO DELLA DR.SSA CORNACCHIONE;

P O T E N Z A – FARMACIA PERRI SNC ;

P O T E N Z A – FARMACIA SAN GERARDO S.N.C. ;

P O T E N Z A – FARMACIA SALUS ;

P O T E N Z A – FARMACIA MANCINELLI S.N.C. ;

P O T E N Z A – FRAZ. PIANO SAN NICOLA – FARMACIA VERRASTRO SNC ;

P O T E N Z A – FARMACIA MATTIA E CORVINO S.A.S. ;

RIONERO IN VULTURE – FARMACIA DEL PRETE GIUSEPPINA;

RIONERO IN VULTURE – FARMACIA PAPA DONATELLO;

S A N F E L E – FARMACIA GRAMEGNA GIUSEPPINA ;

S A N G I O R G I O – FARMACIA SAN GIORGIO S.A.S. ;

S A N T ‘A R C A N G E LO – FARMACIA DR. SANSANELLI ;

S A R C O N I – FARMACIA DR.SSA TEDESCO GRAZIA;

S E N I S E – FARMACIA DR.GIANNICOLA MELE DEI DOTT.RI MELE S.N.C.;

T R I V I G N O – FARMACIA DR. CALABRESE ;

V E N O S A – FARMACIA NADA BAGNOLI SNC DI D’EMILIO MARIA ROSARI ;

V I G G I A N O – FARMACIA DR. CAIAZZA GAETANO.

Il Presidente

Dr. Antonio Guerricchio