CORONAVIRUS AGGIORNAMENTI.

Colobraro non è più Covid free, purtroppo sono state registrate negli ultimi giorni ben 3 persone positive al Covid-19, appartenenti a due nuclei familiari diversi.

Due delle tre persone risultano asintomatiche ed una pauci-sintomatica.

Gli interessati sono stati da me posti immediatamente in isolamento presso il proprio domicilio.

Dai tracciamenti effettuati sono emersi 11 contatti stretti, che effettueranno il tampone e sono stati posti in quarantena in attesa degli esiti dei tamponi.

In merito ai tamponi vi accludo nuovamente il link per prenotare quelli ufficialmente riconosciuti dal Sistema di Sanitá Pubblica: https://prenota.sanita.basilicata.it/welcome, i quali vengono effettuati presso l’Ospedale di Policoro nel giro di 24/48 ore, sconsigliandovi di effettuare i tamponi rapidi.

Vi invito a godervi questa calda estate, evitando l’ennesimo noioso ricordo delle regole, che ben conoscete e che vi invito a proseguire di osservare!

Il sindaco Andrea Bernardo