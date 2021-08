Pro Loco Pisticci. Il 13 Agosto una delle tappe di “Basilicata Tour HD 2021 – Alla scoperta dei Templari” promosso da Harleysti di Basilicata.

“Basilicata Tour HD 2021 – Alla scoperta dei Templari” dall’ 11 al 15 Agosto in Lucania promosso da Harleysti di Basilicata rappresentanti dalla presidente Carmela Cuomo. Una straordinaria occasione di promozione turistica del patrimonio culturale materiale e immateriale lucano in viaggio su due ruote ha sottolineato Rocco Franciosa Presidente regionale #ProLoco#Unpli#Basilicata in collaborazione con Basilicata Turistica i Comuni lucani e le Pro Loco coinvolti nel #viaggioinbasilicata Si parte l’11 agosto da Potenza per raggiungere Forenza, Acerenza, Castelmezzano direzione Matera fino al 12 Agosto. Il 13 agosto tappa nei Calanchi, a Pisticci ore 11 ospiti della Pro Loco nel centro storico, piazza San Rocco, in collaborazione con APT @Love Basilicata. Poi diga di Senise e Visit Castelsaraceno. Il 14 agosto prevista un’escursione nel Pollino e Maratea e il 15 agosto si chiude con la visita a Sant’Angelo le Fratte per ammirare i Murales della Valle più dipinta d’ #Italia

