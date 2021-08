Grandi “Eventi concertistici“ previsti anche per il 2021 a cura della Fondazione “Progetto Musica Basilicata”.

Dopo un ovvio periodo di “blocco” delle attività artistiche causato dalla pandemia, con non poca fatica, ma anche, con immenso entusiasmo, ripartono una serie di grandi iniziative organizzate dalla Fondazione su mandato delle Amministrazioni Comunali che , ormai da anni, si distinguono sul territorio regionale per l’alta qualità della scelta artistica .

Sei gli eventi previsti per il cartellone estivo 2021 , con un particolare riferimento al tema del “Tango argentino” in occasione dei festeggiamenti internazionali del centenario dalla nascita del compositore italo -argentino Astor Piazzolla.

Il cartellone 2021 prevede una serie di eventi di grandissimo spessore artistico con la presenza di professionisti di chiara fama nazionale ed internazionale i cui nomi porteranno , cosi come negli anni scorsi, lustro alle realtà cittadine ormai affezionate ai grandi eventi annuali.

Gli eventi 2021 si terranno dal 25 al 30 Agosto e toccheranno quattro comuni lucani, Montalbano Jonico, Sant’Arcangelo, Rotondella e Pisticci.

-Mercoledi 25 agosto primo concerto previsto alle ore 21 in Piazzetta Vitacca a Montalbano Jonico, con la “Grande storia del tango “ affidato al Quartetto Fancelli, affermato a livello internazionale con il cd Despues de tango, riconosciuto unanimemente come punto di riferimento nell’ambito del “tango nuevo”.

Tripudia la terza edizione del ”Torretta Festival” di Sant’Arcangelo, nato da una idea del M° Alessandro Vena e fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale che lo ha istituzionalizzato con D.C.C. rendendolo “evento cittadino di pregio”. Tre le serate del “Torretta Festival”,

Giovedi 26 agosto con un evento davvero unico , la “Missa Tango “ del compositore argentino Martin Palmeri, affidata al Aura Artis Chor, ore 21 presso la suggestiva Abbazia di Santa Maria d’Orsoleo.

Venerdi 27 agosto secondo appuntamento del “Torretta Festival, ore 21, piazzale della Chiesa del Convento, si esibisce il “Crhomatic duo”, con un programma dal Barocco al Tango.

Si conclude con il terzo appuntamento il Torretta Festival di Sant’arcangelo , sempre alle ore 21 Sabato 28 agosto presso la Chiesa del Convento ,con il recital pianistico del M° Piero Di Egidio, pianista di fama internazionale e docente di pianoforte principale al Conseravatorio di Monopoli.

Penultimo straordinario evento con il grande chitarrista spagnolo Enrique Munoz e la “Magia della chitarra” che terrà un doppio concerto , Domenica 29 agosto a Rontodella due ,ore 21,30 e Lunedi 30 agosto presso la meravigliosa Chiesa Madre di Pisticci alle ore 21.

Un calendario ricco di grande pregio voluto dalle Amministrazioni Comunali e organizzate con dettaglio dai delegati comunali presso la Fondazione .

Un programma da non perdere assolutamente all’insegna della grande musica e della Cultura.

La Fondazione “Progetto Musica Basilicata” è nata nel 2016 ad opera di due comuni: Scanzano Ionico e Montalbano Ionico che sono i soci fondatori. Successivamente sono entrati a far parte della Fondazione anche i comuni di Tursi e Sant’Arcangelo e Pisticci che ne diventano soci benemeriti.

Questi ultimi mettono a disposizione contenitori per la formazione musicale dei ragazzi: la “Torretta Sansanelli” nel pieno centro storico di Sant’Arcangelo e l’aula musicale della scuola elementare di Tursi, e il presso sito in Piazza Elettra di Marconia ,oltre che la storica sede principale di Scanzano dove tantissimi ragazzi locali e non solo studiano e possono studiare attraverso un percorso altamente qualificato di formazione musicale professionale partecipando ai corsi preaccademici di indirizzo fino alla possibilità di entrare in conservatorio dopo il diploma di maturità e dopo aver terminato il percorso accademico che possono realizzare dentro queste due strutture.

Alessandro Vena Presidente Fondazione PMB