MERCOLEDI 11 AGOSTO POMARICO CELEBRA VIVALDI 2021

di Michele Selvaggi

POMARICO. L’annuale omaggio a Vivaldi, nel ricordo del prof. Antonio Bonavista, ci riporta indietro di 371 anni, quando tale Camillo Calicchio ( nonno di Vivaldi ) verso la fine del 1650, parti da Pomarico, diretto a Venezia , con una valigia piena di sogni, in cerca di fortuna. Sogni che poi hanno fatto la storia, rendendo onore ad un musicista forse per troppo tempo dimenticato o poco conosciuto, quell’Antonio Lucio Vivaldi ( 1678 – 1741), anche quest’anno ricordato dal sempre attivo Comitato Vivaldiano della nostra terra, “ Antonio Bonavista”, nonostante il difficile periodo della pandemia, che ha stravolto la vita di tutti e quindi tra mille difficoltà. Quel comitato che vuole regalare a Pomarico un momento di spensieratezza, ma di grande valore artistico culturale, organizzando una serata all’insegna della buona musica, arte, danza, letteratura e poesia. Attraverso un comunicato, il Comitato Vivaldiano della città, presieduto da Anna Bonavista ( sorella del prof. Antonio) ricorda l’evento “ Pomarico Celebra Vivaldi”, dedicato proprio allo comparso prof. Antonio e organizzato in onore e ricordo del celebre compositore violinista veneziano, ospitato mercoledì 11 agosto nella splendida corte del Palazzo Marchesale “ Donnaperna” di Pomarico. “ Il tema su cui verterà la serata – spiega la nota – è “ Ricordando Antonio sulle note di Vivaldi”. Ricorre quest’anno infatti, il 10° anniversario della prematura scomparsa dell’insigne Prof. Antonio Bonavista, avvenuta nel 2011. Furono proprio le sue attente ricerche effettuate alla Biblioteca Nazionale di Torino ( dove si era trasferito per motivi di lavoro) e negli archivi storici del Patriarcato di Venezia, grazie alle quali Pomarico può vantare di avere dato i natali a Camillo e Camilla Calicchio , rispettivamente nonno e mamma del celebre compositore Antonio Vivaldi. In particolare, dopo la presentazione iniziale a cura del Presidente del Comitato, Anna Bonavista, che condurrà la serata con la collaborazione di Caterina Caputo, si alterneranno i momenti che allieteranno la serata con una coreografia eseguita dai bambini della “ The Body’s Garden” di Pomarico, a cura dell’istruttrice Samanda Vulpis. A seguire il momento della memoria “ Ricordando Antonio sulle note di Vivaldi” con la proiezione di un video e testimonianze del Maestro Saverio Vizziello, Direttore del Conservatorio “ E. Dini “ di Matera e del Maestro Giovanni Pompeo, direttore d’orchestra. A seguire la presentazione della mostra “Impressionismo melodico” dell’artista Danilo Vignola, uno dei più grandi suonatori di ukulele al mondo e che insieme al percussionista Giò Didonna, allieterà la serata con un momento musicale a ritmo di ukulele e percussioni. Ma non finisce qui, perché appena dopo, sarà la volta della presentazione del libro “ Il respiro degli Angeli” – Vita fragile e libera di Antonio Vivaldi – della giornalista e scrittrice Emanuela Fontana. La manifestazione – come informa la nota del Comitato – vedrà la speciale partecipazione del quintetto “ L’altro 900” che eseguirà un concerto con i Maestri Maria Maddalena Notarstefano ( viola) , Angela Basile ( contrabbasso), Giovanna Salluce ( Violino), Paolo Motola ( clarinetto) e Mario Nobile ( Organetto). L’importante evento agostiano, si concluderà con l’assegnazione dei prestigiosi premi: Pomaricvm Premio all’Arte “ Antonio Bonavista “ , Pomaricvum Premio alla Musica “ Antonio Vivaldi” e Pomaricvm “ Pomarico celebra Vivandi”. Per l’occasione, si potrà ammirare anche la preziosa esposizione “ La discografia Vivaldiana” del prezioso archivio del Prof. Antonio Bonavista. L’appuntamento è per le ore 20,30 di mercoledì 11 Agosto e buona serata a tutti.