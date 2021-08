Crispiano (TA) Ravenna, Rapone e Tinti per il gran finale della rassegna

Ravenna, Rapone e Tinti per

il gran finale della rassegna

Please Stand Up

A Crispiano l’ultimo appuntamento del cartellone di stand-up

comedy realizzato da Volta la carta, Why Fai e The Comedy Club.

Venerdì sera tocca ai tre noti comici. Biglietti soltanto in prevendita

Venerdì 6 agosto a Crispiano va in scena l’ultimo atto della rassegna di stand-up

comedy Please Stand Up. E sarà un gran finale, visto che sul palco della masseria

Quis ut Deus saliranno ben tre comici: Luca Ravenna, Stefano Rapone e Daniele

Tinti. Si tratta di tre nomi di punta della nuova comicità italiana, molto amati dal

pubblico, che questa estate vanno in giro per l’Italia con il loro “SummerTrip”, un

singolare show in cui i tre si esibiscono in successione ognuno con un proprio

monologo.

I ticket sono esclusivamente in prevendita al seguente link:

https://bit.ly/SummerTrip21 . I posti sono limitati nel rispetto delle normative anti

Covid-19. L’apertura porte è alle 19, l’inizio dello spettacolo è previsto per le 20.30. I

partecipanti alla serata dovranno esibire all’ingresso il Green Pass Covid-19, come da

Decreto Legge in vigore proprio dal 6 agosto. La rassegna è organizzata da The

Comedy Club, in collaborazione con le associazioni del territorio Volta la carta e Why

Fai.

Luca Ravenna

Milanese, classe 1987. Nel 2006 si trasferisce a Roma, dove si diploma al Centro

Sperimentale di Cinematografia. Ha collaborato con il collettivo romano The Pills.

Autore della webserie “Non c’è Problema” su Repubblica.it, è stato anche autore di

“Quelli che il Calcio” su Rai2. Ha partecipato a “Natural Born Comedians” e “Stand up

Comedy” su Comedy Central. Con Edoardo Ferrario crea e conduce il podcast

“Cachemire”, ogni settimana su YouTube e al primo posto su Spotify Italia. Ha

pubblicato tre spettacoli comici: “In The Ghetto” (2018), “Luca Ravenna Live@”

(2020) e il suo ultimo show “Improv Special vol.1” (2021) disponibile in esclusiva su

TheComedyClub.it. Nel 2021 ha partecipato al comedy show “LOL – Chi ride è fuori” su

Prime Video.

Stefano Rapone

Stefano Bin Laden Von Hitler, in arte “Rapone” per motivi commerciali, nasce a Roma

nel 1986, uscendo dal corpo di un altro essere umano. Collabora come autore con il

Trio Medusa. Ha partecipato ai programmi TV “Battute?” su Rai 2, “Mai Dire Talk” con

la Gialappa’s Band su Italia 1, “Natural Born Comedians”, “Stand Up Comedy” e “CCN

Comedy Central News” su Comedy Central e “Una Pezza di Lundini” su Rai 2. Si

distingue per una comicità monotono che si scontra invece con la violenza delle

critiche che il comico rivolge verso se stesso e verso il mondo. Scrive e disegna

fumetti quali “Marco Travaglio Zombi” e “Natale a Gotham”, coi quali fa i soldi e fugge

all’estero per realizzare il suo sogno: vivere come vivono i ricchi. Muore battendo la

testa in una vasca piena di monetine, senza averne mai spesa neanche una.

Daniele Tinti

Nasce a Roma nel 1990 ma si trasferisce prestissimo a l’Aquila, dove rimane per 18

anni, per poi tornare nella capitale. Partecipa a diversi programmi comici come

“Natural Born Comedians” e “Stand Up Comedy” su Comedy Central e “Battute?” su

Rai 2. Il suo podcast “Tintoria” su Youtube e Twitch è tra i più seguiti dagli

appassionati di Stand Up: insieme a Stefano Rapone, intervista i nomi più interessanti

della scena comica e musicale italiana. Nel 2020 partecipa al tour estivo “Let’s

Comedy SummerTrip” esibendosi con Luca Ravenna e Stefano Rapone in varie città

d’Italia. Nel 2021 il suo special viene distribuito da Amazon Prime Video all’interno

della serie “Italian Stand Up”.

Vincenzo Parabita