Castellaneta Sotterranea diventa un appuntamento settimanale con gli Amici delle Gravine di Castellaneta.

l’Associazione Culturale Amici delle Gravine di Castellaneta che in questi anni ha acceso un grande riflettore sul territorio, dalle gravine, al patrimonio rupestre fino alla Città sotterranea, informa che la visita alla Castellaneta Sotterranea, diventa un appuntamento settimanale. Per tutti i sabato di Agosto dell’estate 2021, fino a

Sabato 4 Settembre previa prenotazione obbligatoria, con punto di ritrovo alle ore 18.00 presso le OMC – Officine Mercato Comunale in via Mercato nr. 12 a Castellaneta, sarà possibile partecipare ad un affascinante tour nel sottosuolo del centro storico di Castellaneta, alla scoperta di antichi cunicoli, grotte ed ipogei che costituiscono

una vera e propria città sotterranea. Un grande lavoro di riscoperta, luoghi un tempo dimenticati, oggi diventano sempre più attrazione turistica.

Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri

3914179801 – 3398888933 . Durante la visita saranno garantite tutte le

norme per tutelare la salute e la sicurezza di tutti come da DPI

vigente. Ognuno dovrà essere munito di mascherina chirurgica con marchio

CE e gel disinfettante. Castellaneta la città del Mito e delle Gravine

vi attende per un’avventura sotterranea.