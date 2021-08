ROTONDELLA: Presentazione dell’Associazione “Agenti di Polizia Locale del Basso Sinni e Metapontino” in programma il 2 agosto.

Incontro di presentazione dell’Associazione di promozione sociale “Agenti di Polizia Locale

del Basso Sinni e Metapontino”, costituita nel 2020 con sede legale a Rotondella ed alla

quale hanno aderito sino a questo momento 40 vigili in pensione.

È il primo incontro pubblico di quella che risulta essere la prima associazione in tal senso

costituita in Basilicata e che a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia è stato più

volte rimandato.

L’incontro si svolgerà a Rotondella in Piazza Plebiscito (Rione Convento) lunedì 2 agosto

alle ore 18.00 e prevede dopo il saluto del sindaco del centro jonico, Gianluca Palazzo,

una sintetica ed esaustiva relazione di Salvatore Tufaro, promotore e primo presidente

dell’associazione che illustrerà le finalità e la strutturazione della stessa sul territorio.

Seguiranno gli interventi di Piero Marrese, presidente della Provincia di Matera, del neo-

presidente dell’Anci Basilicata e sindaco del comune di Colobraro, Andrea Bernardo.

Prevista la partecipazione di rappresentanti delle varie istituzioni civili, religiose e militari.

