PISTICCI: Festa di San ROCCO 2021 in forma ridotta. Si è iniziato il 1 Agosto con sparo di mortaretti

di Michele Selvaggi

PISTICCI. Una ultrasecolare tradizione della nostra comunità, ci ricordava che quei botti di primissima mattina del giorno 1 agosto di ogni anno, rammentava alla città che era giunto il momento di affrettarsi a saldare i debiti contratti nel corso dell’anno appena trascorso. Una tradizione che comunque, nonostante la perdurante emergenza virus, anche quest’ anno non è stata interrotta. Oggi 1 agosto 2021 infatti, quei potenti botti di primissima mattina, unitamente alla banda cittadina, hanno svegliato i cittadini pisticcesi devoti al miracoloso santo di Montpellier, in attesa di quelle che potranno essere, anche quest’anno, le celebrazioni, sotto tono, in onore di San Rocco, da sempre programmate per il 15, 16 e 17 agosto. E’ chiaro che anche quest’anno, e per il secondo consecutivo, l’emergenza virus non lascia scampo. Come del resto anche per altre sagre e festeggiamenti di Santi Patroni degli altri centri, non solo della nostra provincia e regione. Ma oltre al programma religioso annunciato nei giorni scorsi dal Parroco Presidente e dal Comitato feste e valido fino al 10 agosto, ci si chiede cosa in particolare ci potranno offrire quei giorni dedicati a San Rocco, all’Assunta e a San Vito ? Ancora non è dato saperlo, ma è comunque auspicabile che, nonostante le immancabili difficoltà del momento, all’evento, venga data una parvenza festiva, magari con una modesta illuminazione nei punti principali della città, con il chiassoso e sempre piacevole suono della banda musicale e perché no, di qualche fuoco pirotecnico serale e notturno. Tutte cose che comunque, ebbene dirlo, per essere realizzate, hanno un costo; un costo a cui la popolazione devota di Pisticci, non può sottrarsi, contribuendo nel modo possibile per far bella anche se in tono minore, una festività che, nonostante le circostanze, il nostro Patrono San Rocco merita. Eccome! Anche quest’anno quindi, la nostra comunità è chiamata ad un’ altra sfida forte e difficile a cui occorre rispondere con grande impegno e senso di responsabilità, senza mai dimenticare però, quelli che sono i doveri legati alla ottemperanza delle norme sanitarie in vigore. E’ comunque necessario l’impegno di tutti e in tutti i sensi. Il resto lo farà San Rocco.