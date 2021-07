L’Associazione Enzo Gallitelli Vivere a Colori ha organizzato l’iniziativa “PuliAMO insieme la

spiaggia di Policoro in ricordo di Enzo Gallitelli”, evento di raccolta rifiuti che si svolgerà il

prossimo 11 Agosto 2021 sul lungomare di Policoro.

Con questa iniziativa, l’Associazione Enzo Gallitelli Vivere a Colori intende promuovere

iniziative di recupero e valorizzazione del patrimonio urbano e naturalistico localizzate

soprattutto nella Regione Basilicata.

Obiettivo dell’iniziativa è recuperare i rifiuti lasciati da chi frequenta le nostre spiagge anche

all’indomani della notte di San Lorenzo, raccogliendoli in appositi contenitori per diffondere

un messaggio di cura ed attenzione verso il territorio.

L’iniziativa, che vede coinvolti anche gli amici di VIVIAMO INSIEME odv, si svolgerà a partire

dalle ore 17.00 del prossimo 11 Agosto 2021 e prevede un appuntamento nei pressi del Lido

Swami che ci ospiterà per le operazioni preliminari di organizzazione. A tutti i partecipanti

all’iniziativa, verrà distribuito un cappellino e una maglietta e verranno forniti gli ausili per

raccogliere i rifiuti lasciati in spiaggia.

L’iniziativa si concluderà intorno alle ore 20.00 con un aperitivo in ricordo di Enzo che

l’Associazione offrirà a tutti i partecipanti.

Per info sull’evento: www.apsenzogallitelli.it

Associazione di Promozione Sociale “Enzo Gallitelli: Vivere a Colori”