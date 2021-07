Il Festival dei Cinque Continenti torna a Venosa: in scena la XVI edizione

Due gli spettacoli in programma nel cortile del castello: l’11 agosto “Eneide” di Giuseppe

Ciciriello, il 12 agosto “Omaggio a Ennio Morricone” con Hathor Plectrum Quartet

Torna l’11 e il 12 agosto a Venosa il Festival dei Cinque Continenti, rassegna di spettacoli e arte

ideata dall’associazione culturale “Il Circo dell’Arte” e organizzata in collaborazione con

l’Assessorato alla Cultura del Comune di Venosa. La sedicesima edizione della manifestazione, che

dal 2016 rientra tra gli eventi riconosciuti dalla Regione Basilicata come parte del proprio

patrimonio immateriale, proporrà due spettacoli che andranno in scena nel cortile del Castello

“Pirro del Balzo”: mercoledì 11 agosto “Eneide” con Giuseppe Ciciriello, Pietro Santoro e

Ferdinando Filomeno e giovedì 12 agosto “Mandolini al cinema. Omaggio a Ennio Morricone” con

Hathor Plectrum Quartet. Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30, con possibilità di

entrata a partire dalle 20.30. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, fino a

esaurimento posti sulla base delle norme anti-Covid19, sul sito www.cinquecontinentifestival.com.

Lo spettacolo “Eneide” di Giuseppe Ciciriello è l’ultimo capitolo della trilogia “Eroe e

contemporaneo” sulla narrazione epica antica, che l’autore e attore ha intrapreso da qualche anno

insieme al musicista Piero Santoro. La rielaborazione del testo Virgiliano trova in Enea l’archetipo

di chi è costretto a lasciare la propria casa e la propria terra, portando con sé soltanto la speranza

di un destino migliore al di là del mare. La narrazione di Giuseppe Ciciriello, che dà corpo e voce

alla vicenda, si intreccia alle musiche di Piero Santoro, composte per la sua fisarmonica e le ance a

fiato di Ferdinando Filomeno, per restituire, in uno spettacolo ironico e intenso, la forza di un

viaggio disperato che diventa ricerca e destino.

“Mandolini al cinema” è l’omaggio che l’ensemble Hathor Plectrum Quartet dedica a Ennio

Morricone, attraverso l’esecuzione di alcuni dei brani più famosi composti dal maestro, adattati

per mandolino. La formazione è nata nel 2007 con l’intento di studiare ed eseguire il ricco

repertorio originale per strumenti a plettro: dalle sonate barocche, passando per la tradizione

partenopea, fino alla musica moderna e contemporanea, arrangiando anche famose colonne

sonore di film. Il quartetto, che negli anni si è imposto per originalità, ricerca e coerenza di

scrittura, è formato da Antonio Schiavone (mandolino), Roberto Bascià (mandolino), Fulvio S.

D’Abramo (mandòla) e Vito Mannarini (chitarra), maestri diplomati presso il Conservatorio

“Niccolò Piccinni” di Bari.

Il Festival dei Cinque Continenti è una rassegna itinerante di spettacoli e arte nata nel 2005 con

l’obiettivo di attirare l’attenzione del grande pubblico verso i luoghi più belli e suggestivi della

Basilicata e del Sud Italia. La sua caratteristica distintiva sta nella capacità di mescolare la storia

locale dei borghi, racchiusa nei monumenti e nel patrimonio artistico, con tradizioni e costumi dei

popoli di tutto il mondo, rappresentati dagli spettacoli di compagnie e artisti internazionali. La

manifestazione di anno in anno è andata arricchendo la tradizionale proposta di circo

contemporaneo e teatro urbano con nuovi contenuti legati a musica, cinema, letteratura, arte

contemporanea ed enogastronomia.

