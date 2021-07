Auguri al Dott. Paolo Panetta, per i suoi 50 anni di Laurea in Medicina e chirurgia presso la facoltà degli studi di Siena. Professionista affermato nel suo campo, ex primario del reparto di Anestesia e rianimazione, ha prestato servizio per molti anni presso l’ospedale di Tinchi e Policoro. Ha fatto della sua professione il motivo della sua vita e non si è mai risparmiato nello svolgere la stessa.

Un caloroso augurio da tutto lo staff di Radio Laser e City Radio.