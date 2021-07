TURSI “IL MONDO DEI TAROCCHI. GLI ARCANI MAGGIORI”

Nella Mostra dell’artista tursitano Luigi Caldararo

Luigi Caldararo, artista tursitano, ritorna ad esporre dopo l’ultima mostra di sedici tele a

tecnica mista che aveva come tema una “lettura per “immagini del romanzo di Raffaele

Nigro (al quale lo lega una solida ed “antica” amicizia) “Fernanda e gli elefanti bianchi di

Hemingway”.

La mostra, allestita nelle sale di Palazzo Barbetta, situato nel piazzale antistante la

Cattedrale, sarà inaugurata sabato 31 luglio alle ore 20.00 e resterà aperta sino al 15

agosto (dalle ore 18.00).

Fonte d’ispirazione e filo conduttore che le lega le 22 tele è “Il mondo dei tarocchi”, tema

affascinante che ha offerto all’artista la necessaria provocazione per dare spazio alla sua

fertile e complessa creatività.

“Gli Arcani Maggiori – spiega Luigi Caldararo – chiamati anche Trionfi, sono un gruppo di

21 carte più il matto, considerate “chiavi” per la meditazione, la crescita personale e la

divinazione”. Infatti, gli Arcani Maggiori, secondo la cartomanzia, racchiudono i più grandi

segreti e, con i loro simboli, i loro colori, e le loro figure, ci parlano e ci aiutano a

comprendere meglio la nostra vita amorosa.

“La mia attenzione – sottolinea Caldararo – non è stata rivolta agli Arcani maggiori come

gruppo di carte per svelare chissà quale segreto, ma semplicemente come tele da

disegnare e colorare componendo e scomponendo figure e ambienti, scomodando autori

importanti, sconfinando nella grande storia, con la raffigurazione dell’Imperatore Federico

II e del Papa Paolo III. A seguire la Cattedrale dell’Annunziata, la Rabatana di sempre con

la Donna luna, Il Carro trionfante della Madonna di Anglona, La Ruota misericordiosa della

fortuna con il convento di San Francesco, i calanchi, il castello gotico immaginario e via

Pietro Giannone.

Le tavole sui Tarocchi sono state ricercate, pensate e meditate con il desiderio di offrire

un viaggio nel nostro territorio con il suo patrimonio storico-culturale”.

Un lavoro durato diversi anni che si è concluso con l’allestimento di questa mostra, rinviata

già dall’anno scorso a causa del Covid, per offrirci un cromatico percorso di lettura della

storia e del nostro tempo con un forte legame “scenico” con il territorio che ha costituito

(già dalla prima importante mostra di Caldararo risalente agli anni ’80 e “liberamente”

ispirata al romanzo “I fuochi del Basento” di Raffaele Nigro) una fonte primaria dove

attingere a piene mani testimoniando così anche il profondo legame con la sua Tursi.

