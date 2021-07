MAGNA GRECIA AWARDS, IL 29 LUGLIO NUOVO APPUNTAMENTO A GINOSA: ECCO I DETTAGLI

Don Pino Pirri, Don Cosimo Schena, Elena Sofia Picone, Roberta Zacchero e l’eccezionale partecipazione di Lercio. Sono gli ospiti della serata di oggi del Magna Grecia Awards & Fest che si svolgerà in Piazza Marconi a Ginosa.

Dopo una prima settimana ricca di ospiti, racconti, confronti ed emozioni, la 24° edizione del Magna Grecia Awards & Fest prosegue con un programma sempre più fitto e denso di interessanti contributi, per offrire ogni sera appuntamenti unici all’insegna dell’approfondimento culturale, spaziando dai dibattiti sui temi di grande attualità, alla presentazione delle ultime novità editoriali, fino ai talk su argomenti legati al costume e alla società.

Tutta dedicata ai libri la serata di giovedì 29 luglio a Ginosa in Piazza Marconi: il Sen. Dario Stefàno Presidente Commissione Politiche dell’Unione Europea, Don Dino Pirri con la partecipazione di Don Cosimo Schena e la violinista scrittrice Natasha Korsakova si avvicenderanno sul palco per presentare le loro creazioni letterarie. A chiusura, after con Lercio, il sito satirico di false notizie di taglio umoristico, comico e grottesco più noto d’Italia.

