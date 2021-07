LFF 2021: INCONTRO PRELIMINARE PER LA GIURIA POPOLARE

in partnership con Museo del Cinema di Torino / Rai Cultura / Rai Scuola



Si terrà domani, venerdì 30 luglio 2021, alle 19.45, on line, sulla piattaforma dedicata al

progetto, un incontro preliminare per la giuria popolare del Lucania Film Festival che dal 7

all’11 agosto 2021, diventerà protagonista della 22esima edizione della kermesse

internazionale di cinema indipendente, valutando le 43 opere in concorso, provenienti da

tutto il mondo.

Il ciclo di sei incontri in – formativi, organizzati a partire dallo scorso marzo

dall’Associazione Culturale Allelammie e tenuti da registi, sceneggiatori, critici, produttori

protagonisti del nostro panorama cinematografico, hanno permesso agli ottanta giurati di

avere una formazione specifica e adeguata relativa all’analisi filmica, ai fondamenti del

linguaggio audiovisivo e alla corretta valutazione delle opere.

La giuria, coordinata dai tutor Angela Brindisi e Tiziana Visconti, valuterà i cortometraggi e i

lungometraggi in concorso e assegnerà il “LFF – POP 2021 Award”.

Oltre alla consueta proiezione le opere verranno audio descritte e audio narrate dal vivo

per il pubblico non vedente nello slot dedicato “Cinema bendato” con Dino Paradiso, Fabio

Pappacena, Roberta Laguardia e Manuel Santagata nell’ambito dell’iniziativa “La

prevenzione non va in vacanza” promossa da Sezione Italiana Agenzia Internazionale per la

prevenzione della Cecità I.A.P.B. Italia Onlus e organizzata in partnership con Comitato

Provinciale I.A.P.B. di Matera e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Matera.

L’accesso sarà consentito anche ai normo vedenti a patto che siano bendati.

Si scaldano quindi i motori per una kermesse ricca di appuntamenti culturali, musicali,

teatrali, letterari da non perdere e che vedrà protagonisti tra gli altri il cineasta

newyorkese Abel Ferrara, il poeta e paesologo Franco Arminio, il regista, sceneggiatore e

scrittore Luca Manfredi per il “Nino Manfredi day” e l’artista Boss Doms.

Non mancheranno anche i laboratori educativo-istruttivi come quello di animazione

riservato ai ragazzi under 12, lo spettacolo “Lanterna magica. Racconti di luce” a cura di Zio

Ludovico e le attività della Piccolissima che quest’anno ha voluto rendere omaggio a

Raffaella Carrà, Gigi Proietti e Franco Battiato, ​​tre volti noti, tre artisti che ci hanno lasciato

in questo periodo terribile e che non dimenticheremo.

Il programma completo del Festival, che si svolge in media partnership con Rai Cultura e

Rai Scuola, e le modalità di partecipazione (prenotazione obbligatoria per alcune attività in

calendario) sono consultabili sul sito www.lucaniafilmfestival.it e sulla pagina Facebook

https://www.facebook.com/LucaniaFF/





