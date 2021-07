L’Avv. Patrizia Ratti è il candidato sindaco proposto da Forza Italia.

Il Coordinamento Cittadino e i Consiglieri Comunali di Forza Italia, dopo un momento di

confronto e sintesi con iscritti e simpatizzanti, nell’assemblea del 28 luglio 2021 ha unanimemente

individuato, nell’Avv. Patrizia Ratti, capogruppo consiliare di Forza Italia in carica al Comune di

Ginosa, l’espressione del proprio candidato alla carica di Sindaco di Ginosa e Marina di Ginosa per

le prossime elezioni amministrative.

La candidatura dell’avv. Ratti verrà proposta e sottoposta alla condivisione con le forze politiche di

Fratelli d’Italia e Lega, nell’intento comune di convergere sulla migliore espressione del Centro

Destra unito.

Forza Italia di Ginosa e Marina di Ginosa, quale partito moderato e liberale, che ha al centro gli

interessi dei cittadini e delle imprese, si pone in assoluta alternativa all’attuale amministrazione

civica e al centro sinistra, sente la responsabilità e allo stesso tempo il grande entusiasmo di offrire

ai ginosini e marinesi una proposta politica che garantisca rinnovamento ed esperienza

amministrativa per il buon governo della cosa pubblica.

