Lavori elettrodotto TERNA in agro La Martella di Matera.

La presente, per evidenziare le palesate sollecitazioni, preoccupazioni e timori sollevati

dai residenti del Borgo a salvaguardia e tutela della loro salute in relazione agli effetti

lesivi e nocivi che le onde elettromagnetiche del realizzando elettrodotto della società

Terna, sospeso su tralicci, possano procurare agli abitanti.

Riteniamo che la scelta del tracciato determinato con un progetto non recente su

aerofotogrammetrie non aggiornate, che oltre a sovrastare le abitazioni di alcuni

residenti e lambire l’abitato, non abbia tenuto conto della accresciuta urbanizzazione

della zona configurantesi in residenze private, attività produttive di diverse tipologie,

senza contare quelle di animazione culturale e territoriali come il “ teatro Ludovico

Quaroni” ed il campo sportivo.

Gli abitanti del Borgo La Martella, stanchi di subire, si sono già più volte mobilitati, per

questioni similari, per la dismissione dell’impianto di compostaggio e della annessa

discarica, per avversare l’allocazione di opifici volti alla produzione di biogas dalla

lavorazione di rifiuti organici e per questioni tuttora irrisolte riguardanti la viabilità.

In relazione a quanto sopra e al fine di salvaguardare e tutelare la salute degli abitanti del

Borgo, questo Comitato

C H I E D E

aalle SS.LL. di convocare con urgenza una conferenza di servizi per verificare tutti gli

aspetti tecnici e scientifici sui rischi per la salute degli abitanti del borgo, derivanti dal

realizzando tratto di elettrodotto a ridosso del Borgo La Martella.

Certi della migliore considerazione della presente e in attesa di notizie al riguardo, si

saluta distintamente.

In fede,

il Presidente

Tommaso MARTINELLI