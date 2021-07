La Fragile Bellezza di Grottole

30 luglio – 20 settembre 2021 – Inaugurazione giovedì 29 luglio ore 18

In collaborazione con Museo Nazionale di Matera sede di Palazzo Lanfranchi.

Un museo che dialoga con il territorio, che si apre alla ricerca, alle nuove visioni per generare un

racconto innovativo della Basilicata. Il locale incontra il globale. Il materiale, l’immateriale. Il

passato, il futuro.

A Grottole la chiesa dei Santi Luca e Giuliano, comunemente detta Chiesa caduta o diruta, è un

gioiello silenzioso che aspetta solo di essere scoperto.

A novembre 2020 ReUse Italy, impresa nata per porre l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema

del riuso del patrimonio architettonico abbandonato, e Wonder Grottole, impresa sociale per

valorizzare il centro storico del piccolo borgo in provincia di Matera, lanciarono il concorso

internazionale di idee Re- use The Fallen Church, per il riuso della “Chiesa Diruta” a Grottole, La

Chiesa è stata costruita nel quindicesimo secolo con l’intento di ospitare il clero locale e di

diventare una delle più importanti chiese della Diocesi. Mai compiuta, a seguito di vari terremoti e

incendi è stata successivamente abbandonata. Il concorso, aperto ad architetti, ingegneri e

studenti, ha chiesto ai partecipanti di trasformare la rovina in un centro per concerti.

Alcune delle oltre 550 visioni giunte da tutto il mondo per ridare vita alla Chiesa Diruta di Grottole,

saranno accolte al Museo Nazionale di Matera per raccontate un contesto storico della Basilicata

diverso e fino ad oggi sconosciuto ai più.

Una delle rovine più scenografiche del sud Italia che si aprirà ai visitatori e che ha l’intenzione di

ricongiungere la città dei Sassi con i borghi dell’entroterra per generare un racconto di rinascita e

di sostenibilità che parte dal dialogo e dal tessere nuove narrazioni e reti.

La mostra, quindi, diventa simbolo per dare forza alla fragilità e partendo dalla bellezza al tempo

stesso diventa cuore pulsante della missione di sviluppo sostenibile.

“Il progetto, in sintonia con le politiche culturali del Museo Nazionale di Matera, che intende aprirsi

al territorio e valorizzare il patrimonio fragile lucano e allo stesso tempo incentivare il rapporto

sinergico con soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, ha particolare rilievo, soprattutto in

questo contesto storico, in cui è necessario un impegno condiviso per una rapida ripresa.” (Arch.

Annamaria Mauro, Direttore del Museo Nazionale di Matera)

La mostra “La fragile bellezza. Nuove visioni per la Chiesa Diruta”, che propone i progetti

vincitori e le menzioni del concorso, aprirà al pubblico il 30 luglio e sarà visitabile tutti i giorni

dalle ore 9.00 alle ore 20.00 (orari del Museo).

Inaugurazione alle ore 18.00 del 29 luglio nella chiesa del Carmine annessa al Museo di Palazzo

Lanfranchi.

Il concorso Re-use The Fallen Church è stato realizzato in partnership con ArchDaily, KooZA/rch e

Graphisoft, e patrocinato dal Comune di Grottole (Matera), Ministero per i beni e le attività culturali

e per il turismo, Regione Basilicata, APT Basilicata, FAI Basilicata, Matiff Matera International Film

Festival, ANCI Basilicata, Associazione Borghi Autentici d’Italia, Ordine degli Architetti P.P.C. della

provincia di Matera.

La giuria internazionale è stata composta da: Adam Nathaniel Furman, Emanuele Fidone,

Assemble Architects, Diego hernandez (ArchDaily), Simone Bossi, Graca Correia & Roberto

Ragazzi (Correia Ragazzi Arquitectos), Andrea Paoletti (Wonder Grottole), Wenqiang Han

(Archstudio), Eric de Broche des Combes (Luxigon), Jaume Mayol & Irene Pérez (TEd’A

arquitectes).

Virtual tour della Chiesa Diruta https://my.matterport.com/show/?m=nWWXMiUafNB

Competition Trailer https://youtu.be/lgw77-Uifuw

