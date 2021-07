IL COMMISSARIO STRAORDINARIO HA INCONTRATO RACCOMAR TARANTO

Il Commissario Straordinario della Camera di commercio di Taranto, on. Gianfranco Chiarelli ha

incontrato stamattina, nella Cittadella delle imprese, il Presidente di Raccomar Taranto, Giuseppe

Melucci e il decano degli Agenti marittimi, Valentino Gennarini.

La visita dell’Associazione, cui aderiscono gli agenti e pubblici mediatori marittimi tarantini, ha

rappresentato l’occasione per fare il punto sulle prospettive di sviluppo dell’infrastruttura portuale

e dei relativi traffici e sul ruolo delle agenzie marittime raccomandatarie nella nostra economia.

«Una conversazione cordiale sull’apporto essenziale che la categoria offre non solo al comparto

specifico, ma più in generale a tutta l’economia del mare – ha commentato il Commissario. È una

professione storica – come testimonia la passione del decano Gennarini – che da sempre

letteralmente abilita le attività del nostro Porto ed alla quale sono lieto di offrire tutto il sostegno

dell’Ente camerale».

Taranto, 29 luglio 2021