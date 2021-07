COLDIRETTI PRESENTA DOMANI A NOVA SIRI PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

​​​

Cinque serata a tema per illustrare il progetto di valorizzazione delle filiere agroalimentari lucane. Le ha promosse Coldiretti di Basilicata, che domani, alle ore 19, presso il villaggio “Giardini d’Oriente”, a Nova Siri, organizza una conferenza stampa per presentare il progetto portato avanti dalla cooperativa “La nuova aurora”. L’iniziativa, finanziata attraverso la Misura 16 – PSR FEASR Basilicata 2014-2020 della Regione Basilicata, ha sostenuto la creazione di cinque filiere agroalimentari locali tra imprenditori agricoli e coltivatori diretti associati, per rispondere all’accentuata volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli, alla continua crescita del potere asimmetrico lungo le filiere agroalimentari e ad un’ampia diffusione delle frodi e delle contraffazioni alimentari. L’evento di domani sarà anche l’occasione per descrivere i risultati sin qui raggiunti dal progetto “Io sono lucano” e per illustrare le prossime iniziative ed attività dei partenariati di filiera.

I giornalisti che parteciperanno alla conferenza stampa saranno graditi ospiti della cena organizzata in serata.

Potenza 29 luglio 2021