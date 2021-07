link video https://wetransfer.com/downloads/a3c9d5a1bd449aac11a7597dba55eb1820210729000656/245b98357f2b9650eea7a7ebe40aa54220210729000718/347eaf

link foto https://wetransfer.com/downloads/e22129948854e852738fce7f781cf22220210729092953/3a20dc9aea6207d438ca12bfdbcde18720210729093021/f72afd

A MARATEALE OGGI ANDREA RONCATO, MARIA PIA AMMIRATI E CHAD KENNEDY

“Il cinema va visto in sala, e spero che i ragazzi capiscano che vedere un film al computer è solo un’alternativa”. E’ l’invito rivolto dal palco di “Marateale”, dal regista Giovanni Veronesi tra i protagonisti della seconda giornata della kermesse in corso nella splendida location dell’hotel “Santa Venere”. Ad aprire la serata di ieri la proiezione dei cinque corti finalisti del concorso “ Marateale in short” vinto dal regista, sceneggiatore e produttore cinematografico lucano, Giuseppe Marco Albano, premiato da Veronesi e dal lucano Rocco Papaleo. A seguire la sfilata di abiti ispirati al mondo del cinema, e poi le interviste ai giovani Ludovica Lirosi, Carlos Solito, Irene Antonucci e Mirko Gisonte. In chiusura di serata Beppe Convertini ha intervistato prima Veronesi, e poi l’attrice Nency Brilli che ha parlato del suo esordio, ad appena 19 anni, nel mondo del cinema, invitando i giovani “ a studiare tanto”. Ricco di ospiti anche il programma di oggi. Ad aprire la serata un dibattito sul mondo del cinema, e a seguire lo “Spazio talk”, curato da Janet De Nardis, con Giuseppe Gambi, Annamaria Fittipaldi, Biagio Iacovelli, Peppone Calabrese e Riccardo Berdini. C’è attesa attesa, poi, per l’intervista a Chad Kennedy, vicepresidente del dipartimento televisivo della Warner Bros. In chiusura di serata spazio ai giovani attori Annamaria Fittipaldi e Biagio Iacovelli, e a seguire Monica Marangoni e Carolina Rey dialogheranno con Maria Pia Ammirati, direttrice di “Rai Fiction” e Cinzia TH Torrini, regista. Sul palco, infine, saliranno l’attrice Elisabetta Pellini e Andrea Roncato, attore, comico e personaggio televisivo da tutti conosciuto. Domani attesi a “Marateale” sono attesi Lillo, Paolo Genovese e Matt Dillon e Miss Earth Italia Giulia Ragazzini, mentre sabato gran finale con Carlo Verdone, Giovanni Allevi, Alessio Boni. Protagonisti dello spazio preserale, moderato da Claudio Masenza, in piazzetta del Gesù, a Fiumicello, dalle 19 alle 19.45, Elisabetta Pellini, Andrea Roncato e Claudio Bucci che presenteranno il film “SelfieMania”.

CREDIT FOTO: DEMIA GIOIA