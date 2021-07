A Crispiano in scena “Terra e Sangue: teatro, musica e arte circense ispirata al brigante Pizzichicchio”

oggi venerdì 29 e domani sabato 30 luglio andrà in scena a Crispiano lo spettacolo “Terra e Sangue: teatro, musica e arte circense ispirata al brigante Pizzichicchio”, a cura della Pro Loco di Crispiano, presso Masseria Mita, in via c.da Foresta n. 126 (SP 71 per Grottaglie).

In occasione della prima, in programma questa sera alle ore 20:45, sono invitati reporter e troupes televisive per poter dare lustro a questa lodevole iniziativa culturale e di valorizzazione del territorio.

