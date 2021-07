31 luglio “è l’ideale”

È l’ideale ritrovarsi a Miglionico il 31 luglio alle 21:30 per tornare a viaggiare, lungo il filo invisibile, che separa le due realtà dove il filare trame e ordito resta l’azione principale, e non è male farlo seguendo la storia di Georgette che un terribile arcano deve svelare se con Cucirino vuole per sempre restare.

Come l’amore spinse Dante a compiere il suo viaggio dagli inferi verso il cielo, alla stessa maniera è quell’amore ideale che porta Georgette a lottare per il suo lui e per liberare se stessa da quei fili che più che da sostegno le fanno da ingombro.

A bordo di un tappeto di tango,che non poteva mancare per i cento anni di Astor Piazzolla, tra danze standard ,swing bossa nova e musica italiana, vi aspetto insieme a Francesco Pisanelli al violino, Salvatore Schipilliti al contrabbasso e Rocco Cannizzaro alla fisarmonica e in compagnia di Eustachio Grieco, ballerino professionista.

Anna Terlimbacco

Estratto della biografia di Anna Terlimbacco

Sin da bambina la contraddistingue una spiccata curiosità per il pentagramma della vita e per quello musicale, tanto da giocare un tiro sinistro a mamma e papà anticipando l’approdo sulla terra a bordo della cicogna, previsto per marzo, al 25 febbario 1980.

Si laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università la Sapienza di Roma e consegue la laurea in Discipline musicali presso il conservatorio di Frosinone, e durante alcuni anni di studio è una delle voci dell’orchestra sperimentale del conservatorio stesso, orchestra ospite anche a Villa Celimontana jazz.

Voce in formazioni musicali che spaziano tra il jazz, la bossa e la musica d’autore italiana, non dimentica la sua passione per le scarpe da ballo.

Approfondisce il tema dell’educazione musicale e lo studio della voce.

Nel 2016 è Premio Nazionale Ciociaria in qualità di scrittrice.

Autrice e protagonista di spettacoli che portano in scena, e fanno dialogare musica, canto, tango e parole, tra questi Viaggi e messaggi nel 2020.

Dopo un master in comunicazione e giornalismo consegue la certificazione di seo specialist.

La collana degli errori,è la sua sesta pubblicazione, nel 2020.

Seconda classificata categoria canto leggero e seconda classificata categoria canto lirico nell’edizione 2021 del premio Internazionale Don Domenico Colucci .