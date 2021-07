Spett.Le Presidente della Provincia di Matera

Avv.Piero Marrese

Spett.Le Sindaco di Matera

Dott. Domenico Bennardi

Ai Sindaci della provincia di Matera

e. p. c Presidente ANCI Basilicata

Avv. Andrea Bernardo

Gent.mi colleghi Amministratori,

Questi tempi così incerti impongono una riflessione sul futuro del nostro territorio.

Incastrati nella quotidianità delle nostre comunità, a volte, risulta difficile disegnare un orizzon-

te temporale più lungo che ci permetta di immaginare il domani della Basilicata.

Una domanda sorge spontanea: Quale futuro per la Regione Basilicata?

Il processo partecipativo dell’ultima grande esperienza di questo territorio, quale Matera2019, è

stato arrestato dalla pandemia da Covid-19, la quale ha messo in risalto tutte le debolezze del

nostro sistema amministrativo, gestionale e sanitario.

Non possiamo più aspettare.

Urge un momento di confronto tra gli attori politici e decisionali della Provincia di Matera per

ridisegnare le sorti di un territorio che si appresta alla desertificazione sociale e culturale.

Chiedo l’autorevolezza di programmare, senza velleità o eccessiva formalità, un piano di lavoro

che possa permetterci di realizzare UN PIANO STRATEGICO per i Comuni della Provincia di Ma-

tera.

Uno strumento visionario che ci consentirebbe di avere un comune indirizzo politico per costrui-

re un nuovo futuro, adeguatamente basato alle nuove esigenze sociali e lavorative del nostro

territorio, costruito con passione e competenza, che trovi piena attuazione nel piano di ripresa e

resilienza, e con al centro il tema delle politiche giovanili.

Abbiamo una responsabilità sociale a cui non possiamo sottrarci. La Basilicata non può più at-

tendere. I giovani non possono attendere oltre.

In attesa di una Vostra convocazione, sin da ora metto a disposizione tutto il mio tempo e la mia

competenza per aiutarvi in questo percorso.

Sperando di aver fatto cosa gradita, vi auguro buon lavoro e porgo i miei più sinceri saluti.

Ass.Dott.Giulio Traietta