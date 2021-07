Giovedì 29 Luglio l’omaggio alla memoria dell’avvocato Antonio D’Angella a cui sarà intitolata la sala consiliare di Marconia

PISTICCI. L’omaggio all’Avvocato Antonio D’Angella a cui – giovedi 29 luglio – sarà intitolata la sala consiliare della Delegazione comunale di Marconia. L’uomo, il professionista, il politico, lo sportivo. L’Avvocato Antonio D’Angella, nostro concittadino, ci aveva lasciato – dopo lunga malattia, sopportata con grande coraggio e dignità – il 27 dicembre 2015. Con lui, era scomparso un apprezzato, valido professionista della toga, ma anche uno dei veterani della politica pisticcese del dopoguerra. Nato a Pisticci il 29 luglio del 1942, si laureò in Giurisprudenza facendo le prime esperienze nello studio legale dei fratelli Nicola ( Parlamentare del PCI) e Amedeo Cataldo. Entrato in politica, fu eletto al Consiglio Comunale nelle liste del PCI nel giugno 1970, carica riconfermata alle comunali del 75. Avvicinatosi all’ambientalismo, nel maggio del 90 venne rieletto come capolista dei Verdi. Nel luglio del 93, fu assessore comunale nella Giunta Cataldo, Per 10 anni, 75 . 85, fu anche consigliere provinciale. Nelle elezioni del 1911, fu eletto consigliere nell’Amministrazione guidata dal sindaco Vito Di Trani ( Forum Democratico). Appassionato di calcio, tifoso juventino “accanito” (come amava definirsi), è stato più volte Presidente dell’U.S. Pisticci. Antonio, amico di tutti, uomo socievole, generoso, brillante, arguto, che amava interrogarsi sulla vita con la giusta leggerezza e necessaria profondità. Una nobile iniziativa ( l’idea – ricordiamo – partì dall’allora sindaco Di Trani, poi raccolta da tutto lo schieramento politico di allora e di oggi ) quella di intitolare a suo nome e ricordo, la sala consiliare di Marconia. Giovedì 29 luglio, ore 18, la solenne cerimonia alla presenza della moglie Ester, dei figli avvocati Simone e Alessandra, di consiglieri comunali e di quanti, amici e conoscenti vorranno onorare l’evento. Ai saluti del sindaco Viviana Verri e del Presidente della Provincia Pietro Marrese, gli interventi dell’ex sindaco Vito Di Trani, del dr. Domenico Albano, dei senatori Filippo Bubbico, Giuseppe Ayala, Salvatore Adduce, Carlo Chiurazzi, il Colonnello Lucio Cannarile, l’on. Vito De Filippo, l’Avv. Ferdinando Izzo, e Claudio Scarnato. Modererà Gianluca Pizzolla.

MICHELE SELVAGGI