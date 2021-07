Pugliese fa festa alla Marathon Manca

Dopo l’annullamento dello scorso anno e il rinvio di marzo, la quarta edizione della Marathon Cicli Manca è andata finalmente in scena, aprendo alla grande la porzione Granfondo del circuito Bicinpuglia. La prova di mountain bike allestita a Martignano (LE) ha coinvolto più di 200 appassionati dimostrando che la dimensione estiva dell’evento si presta perfettamente ai suoi connotati tecnici, anche per una gara più lunga di molte delle prove simili in giro per l’Italia, con i suoi 61,2 km per 600 metri di dislivello.

Più che l’altimetria, è stato il caldo e la distanza a favorire la selezione e soprattutto a far emergere la classe di Nicola Pugliese. In 2h12’41” il biker del Team Eracle ha fatto il vuoto e a completare la grande giornata del sodalizio di Alberobello c’è stato il secondo posto colto da Roberto Semeraro, che in un appassionante testa a testa finale ha preceduto Tomas Zaccaria (Iron Bike Nardò), tempo finale per entrambi 2h13’59”. Nella gara femminile Samantha de Pascali (Team Cyclobike) è riuscita nell’impresa di rimanere sotto le 3 ore chiudendo in 2h54’43” con un vantaggio di 30’55” su Lucia Marseglia (Grottaglie Bike).

Nel percorso Mediofondo, lungo 40,8 km per 400 metri e che è stato reinserito nella manifestazione appositamente quest’anno, prima posizione per Ferruccio marco Tondo (Amici del Velodromo) che in 1h30’43” ha prevalso per 1’11” su Andrea Pagliara (Team Aurispa) e per 6’08” su Gabriele Paloma (Pro Racing Lecce Bike). Nessuna donna al traguardo.

La Marathon Cicli Manca va quindi in archivio. Appuntamento al prossimo anno, per un evento che ormai è entrato nella tradizione della mountain bike locale e non solo.