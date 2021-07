“La malattia come arma”. Venerdì 30 Luglio la presentazione del libro di Rocco Giammetta a San Mauro Forte.

“La malattia come arma”. Più che un titolo è tutto un programma quello del libro scritto da Rocco Giammetta, maggiore dell’Esercito italiano, qualificato alla Scuola Interforze per la Difesa NBC (nucleare, biologico e chimica). Esperto di armi e grande appassionato di storia militare, già autore di due testi storici e di diversi articoli di settore. Lucano, originario di San Mauro Forte ma da anni trapiantato in Friuli Venezia Giulia, Giammetta affronta con la sua ultima pubblicazione un argomento molto delicato e di stretta attualità: l’uso delle armi biologiche nel corso della storia dell’uomo. E lo fa, naturalmente, da un “osservatorio privilegiato”. Il libro (pagg.233), disponibile sia in libreria che negli store online, verrà presentato in anteprima proprio nel paese di origine dell’autore. L’incontro con l’autore è in programma per venerdì 30 luglio, alle 19, nel cortile dello storico Palazzo Arcieri-Bitonti, in piazza Caduti per la Patria. L’iniziativa, organizzata dalla Pro loco cittadina, si terrà nel rispetto delle vigenti normative anti Sars-Cov2.

Correlati