“Information Tecnology per le aziende”: il manager barese Antonio Mirizzi ospite del festival “Il Paese dei Libri” a Montescaglioso

Innovare le imprese attraverso le nuove potenzialità dell’Information Tecnology: è questo il tema del talk ospitato dalla rassegna culturale “Il Paese dei Libri” e che si terrà giovedì 29 luglio alle ore 20 in via C. Venezia, nota come piazza del Comune di Montescaglioso (MT). Ospite d’eccellenza il barese Antonio Mirizzi, ingegnere gestionale e manager d’impresa, oggi amministratore delegato di Mondo Acqua S.r.l. di Buscate (Milano), che sarà intervistato dalla giornalista Sissi Ruggi.

Nell’ambito di un festival dedicato alla lettura e alla cultura in genere, il dibattito sarà incentrato sull’importanza dell’investimento nella formazione e innovazione continua dei processi aziendali, nell’ottica della crescita delle imprese, in particolare quelle del Mezzogiorno d’Italia e della loro corsa al rafforzamento di un’identità solida e competitiva sul mercato nazionale ed estero. Obiettivo per il quale risulta quanto mai utile la continua ricerca nel campo della cosiddetta Information Tecnology che, dalla formazione alla produzione alla vendita, trova potenziale spazio e applicazione in ciascuno dei differenti ambiti aziendali.

Il Paese dei Libri è una rassegna culturale nata nel 2016 a Montescaglioso da un’intuizione vincente dell’editore Giuseppe Bellone e sotto la direzione artistica del giornalista Riccardo Riccardi. A differenza delle precedenti, realizzate nel mese di settembre, l’edizione 2021 si svolgerà dal 28 al 30 luglio. Un fitto programma di eventi culturali, talk e presentazioni di libri animeranno il comune di Montescaglioso secondo una innovativa forma di aggregazione culturale, in cui domina la contaminazione e la sovrapposizione tra le varie forme artistiche. Un format in cui interagiranno scrittori, artisti, poeti, chef, sacerdoti, attori, sociologi, virologi, magistrati, intellettuali, imprenditori di provenienze ed esperienze diverse per provare a cercare un altro punto di vista, un’altra strada.

Quattro le piazzette coinvolte per la sesta edizione del Paese dei Libri, che per questa stagione è sotto il patrocinio del Comune di Montescaglioso, della Provincia di Matera, del Circolo culturale “La Scaletta”, del “Parco archeologico storico naturale delle Chiese Rupestri del Materano”, dell’associazione culturale “MUV Matera” e della casa editrice “Lilit Books”.