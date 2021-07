MARATEALE, FEDERICO ZAMPAGLIONE TRA I PREMIATI DELLA TREDICESIMA EDIZIONE. UN RICONOSCIMENTO ANCHE PER L’ATTRICE GIGLIA MARRA

Federico Zampaglione sarà uno dei volti di punta della tredicesima edizione di “Marateale – Premio Internazionale Basilicata” che si terrà dal 27 al 31 luglio nella “perla del Tirreno”.

Artista poliedrico, oltre a collezionare numerose soddisfazioni sul fronte musicale come frontman dei Tiromancino, continua a raccoglierne anche come regista e sceneggiatore di apprezzate opere cinematografiche.

La sua ultima fatica legata al grande schermo s’intitola Morrison, opera da lui diretta e liberamente tratta dal suo romanzo Dove tutto è a metà, scritto insieme a Giacomo Gensini e pubblicato da Mondadori.

Premiato all’ultima edizione del “Roma Videoclip – Il cinema incontra la musica”, kermesse ideata da Francesca Piggianelli, come Artista Multimediale Italiano per la sua capacità di spaziare tra cinema, musica e scrittura, anche sul palco di Marateale Zampaglione ritirerà un riconoscimento per gli eccellenti consensi ottenuti da Morrison, che verrà proiettato lunedì 26 luglio, alle 23, sulla spiaggia di Fiumicello. Mercoledì 28 luglio, alle 11, inoltre, incontrerà i giovani nell’ambito di un’attesissima masterclass intitolata “Musica e cinema”.

“Siamo davvero lieti di poter premiare un artista versatile e amatissimo dal grande pubblico come Federico Zampaglione- ha dichiarato il patron Nicola Timpone, aggiungendo – e di dar vita a questo felice connubio con il Roma Videoclip”.

Accanto a Federico Zampaglione, sul palco, ci sarà Giglia Marra, attrice in forte ascesa presente nel cast di Morrison.

I nomi di Federico Zampaglione e Giglia Marra si aggiungono alla già nutrita lista di artisti che parteciperanno alla tredicesima edizione di “Marateale”: Matt Dillon, Carlo Verdone, Luca Ward, Stefano Fresi, Rocco Papaleo, Lillo, Remo Girone, Giovanni Allevi, Arianna, Nancy Brilli, Cinzia TH Torrini, Giovanni Veronesi, Paolo Genovese e tanti altri.

