Turismo, gli extralberghieri di Puglia nel direttivo della Federazione nazionale

Continua la crescita di AEP, associazioni extralberghiere di Puglia, e il consolidamento della rappresentanza del comparto ora con quattro suoi rappresentanti all’interno di FARE, federazione associazioni ricettività extralberghiera.

Si tratta di:

Raffaele Bitetti , ass.ne Alea Extralberghiero Lecce: presiede il consiglio direttivo della Federazione nazionale Fare

, ass.ne Alea Extralberghiero Lecce: presiede il consiglio direttivo della Federazione nazionale Fare Alberto Nistrio ass.ne Albergatori Polignano: rappresenta la voce nazionale di FARE come AEP, per il comparto imprenditoriale dell’extralberghiero di Puglia

ass.ne Albergatori Polignano: rappresenta la voce nazionale di FARE come AEP, per il comparto imprenditoriale dell’extralberghiero di Puglia Giuseppe Albertini , ass.ne B&B in rete Brindisi Grande Salento: rappresenta la voce nazionale di FARE come AEP, per il comparto delle locazioni brevi non intermediate in Puglia

, ass.ne B&B in rete Brindisi Grande Salento: rappresenta la voce nazionale di FARE come AEP, per il comparto delle locazioni brevi non intermediate in Puglia Michele Cito, ass.ne Magica Valle D’Itria: : rappresenta la voce nazionale di FARE come AEP, per il comparto extralberghiero a conduzione familiare in Puglia.

La presidente di AEP, Cinzia Capozza, si congratula con i colleghi che hanno conquistato ruoli di fondamentale importanza per AEP anche all’interno di FARE nel primo triennio di attività “rafforzando la presenza istituzionale dell’associazione regionale in un’ottica innovativa di “account management” del settore, suddivisi per area di competenza”.

“La grande famiglia extralberghiera nazionale italiana – prosegue Capozza – ha ora una voce a tutela dei propri diritti, a sostegno di una categoria fondamentale per il sistema ricettivo nazionale e significativa del turismo ed il patrimonio culturale territoriale. Il lavoro di squadra nutre ogni approccio operativo del nostro associazionismo: nelle regioni e in FARE lavoreremo in sinergia per essere ascoltati e tutelati”.

Di seguito la composizione del quadro direttivo di FARE:

Delia Di Maio – ASTAR Associazione Stabiese Attività Ricettive

– ASTAR Associazione Stabiese Attività Ricettive Annamaria Gaudio – AGGE Associazione Gruppo Gestori Extralberghieri

– AGGE Associazione Gruppo Gestori Extralberghieri Fabiana Foresi – Asso B&B Marche

– Asso B&B Marche Raffaele Bitetti – ALEA Associazione Extralbeghiero Lecce

– ALEA Associazione Extralbeghiero Lecce Sergio Sanfilippo – Extralberga Palermo

– Extralberga Palermo Valerio Nicastro – Associazione Host Italia

Le associazioni fondatrici di AEP:

Associazione 2B Fasano

Associazione Albergatori di Polignano a Mare

Associazione Magica Valle d’Itria

Associazione B&B in rete Brindisi Grande Salento

Associazione ALEA Extralberghiero Lecce

Associazione Barletta Ricettiva