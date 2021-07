RIVELLO- 23 LUGLIO ORE 18.00 (EX-SALA DEL CONSIGLIO

COMUNALE) PER L’OTTAVA EDIZIONE DELLA RASEGNA

“ZERO IN CONDOTTA” PROIEZIONE DE “LA ZONA, PICCOLO

CAPOLAVORO DEL CINEMA SUDAMERICANO DEL REGISTA

RODRIGO PLA’

RIVELLO – “La zona” (2007) di Rodrigo Plà sorprende. E

non poco. Nessuno, senza saperlo, direbbe che è un’opera

prima, perché più scorrono le sequenze della sua dolente

e cinica vicenda e più sembra apparire come il lavoro

girato da un regista nel pieno della sua maturità. Il film del

regista e sceneggiatore uruguaiano (ma messicano di

adozione) venne presentato in anteprima al pubblico nel

2007 alle Giornate degli Autori del Festival di Venezia

suscitando un larghissimo consenso. Dal Lido al resto del

mondo, “La zona” è diventato un piccolo caso che ancora

oggi fa parlare laddove gli si mette a disposizione uno

schermo. Il lavoro di Rodrigo Plà – che verrà presentato il

23 luglio ( nell’ex Sala Consiliare ore 18.00) nel corso

dell’ottava edizione della rassegna “Zero in Condotta, il

mondo scoperto con occhi dei minori” – è una vicenda

metà tra il racconto etico e il thriller-fantasociologico.

Ambientato nella contemporanea Città del Messico, tre

ladruncoli, approfittando di un black-out si introducono

nel quartiere residenziale e super-protetto della Zona. Ma

ci scappa un morto e il giovane Miguel, braccato, si

nasconde in uno scantinato: il suo coetaneo Alejandro,

figlio del bellicoso Daniel, lo scopre, non lo denuncia ma i

risvolti narrativi si alzano di suspense e drammaticità.

Sceneggiato dallo stesso Plà, insieme alla moglie Laura

Santullo, “La Zona” è lo scenario di una guerra tra ricchi e

poveri, un quadro che rispecchia esattamente gli intrecci

narrati da certi romanzieri tra spazi urbani chiusi e gli atti

sballati, “flippati” dei suoi abitanti. Dentro un ordine

morale nessuno sembra salvarsi: i comportamenti di adulti

e minori sono cinici e la denuncia della corruzione della

polizia è nettissima. Suspense e ritmo appaiono sostenuti,

per nulla accomodante il finale. Promossa dal “Gal-

Cittadella del Sapere” e dall’Associazione “La Biblioteca

Rivellese”, la rassegna “Zero in condotta” è ideata e curata

dal cinecronista Mimmo Mastrangelo.