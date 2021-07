Ex Embraco, Spera e Marino (Ugl):”Subito reindustrializzazione e stabilità occupazionale”.

Ugl Metalmeccanici: ”Domani revoca dei licenziamenti a tutti i lavoratori”.

“E’ assolutamente importante ciò che la Curatela fallimentare sta per inviare entro domani ossia, le lettere di revoca del licenziamento alle lavoratrici ed ai lavoratori ex Embraco. Adesso chiediamo a chiari lettere che si proceda alla reindustrializzazione del sito e finalmente si dia tranquillità ai 400 lavoratori se pur potranno godere una proroga degli ammortizzatori sociali per i prossimi mesi”.

E’ quanto hanno dichiarato congiuntamente il Segretario Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera e Ciro Marino, Segretario della federazione provinciale di Torino sulla vicenda Embraco.

“Oggi portiamo a casa un piccolo risultato ma per l’Ugl Metalmeccanici – aggiungono – serve concretezza: l’ammortizzatore va bene, abbiamo evitato che i licenziamenti avrebbero avuto effetto dal 23 luglio, ora il Governo Italiano è chiamato a dare finalmente una risposta concreta alle famiglie dei lavoratori Embraco. Bisogna mettere in campo qualsiasi piano, qualsiasi sforzo per trovare soluzioni che garantiscano occupazione per i 400 lavoratori se pur la curatela è stata autorizzata, finalmente, dal giudice a presentare la richiesta di proroga della cassa integrazione straordinaria per cessata attività per i lavoratori ex Embraco per sei mesi. Il tempo trascorrerà inesorabilmente, come i lavoratori, anche noi sindacalisti siamo stanchi dopo 3 anni e mezzo di vertenze, di lotte, di manifestazioni, di impegni e di promesse disattese. Oggi – concludono Spera e Marino – siamo finalmente arrivati alla definizione di una clausa sociale che solo il buon senso dell’azione unitaria di tutti gli attori si è potuta raggiungere e che tale obbiettivo all’Ugl Metalmeccanici è accettabile ma non esaustivo: il nostro obbiettivo è la stabilità delle 400 famiglie che ancora vivono al lastrico della disperazione ed hanno pagato finora troppo alto il prezzo soffrendo da e per troppi anni. Da subito chiediamo a tutti i soggetti di stare insieme e coinvolgere il Governo Draghi ad assumersi le proprie responsabilità”.

Roma, 21 luglio 2021.