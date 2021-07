Eco-distretto: il Sindaco, conferma la volontà di dialogare e confrontarsi costruttivamente con la cittadinanza Consiglio comunale a Villapiana per acquisire l’informativa del Sindaco, Paolo

Montalti, sulla proposta della Regione Calabria di istituire un eco-distretto sul territorio. Il Consiglio comunale ha visto una cospicua partecipazione di cittadini che hanno manifestato l’inopportunità di un eco-distretto sul territorio di Villapiana. «A prescindere dagli umori – ha dichiarato il sindaco Montalti – di una parte consistente della città che, attraverso la sottoscrizione di una petizione popolare, ha mostrato di essere contraria alla realizzazione dell’eco-distretto,

gli interventi degli esperti tecnici, che hanno partecipato al Consiglio comunale, su invito dell’Amministrazione, hanno escluso la presenza di alcuna discarica di servizio a Villapiana e garantito l’assenza di fumi, emissioni e pericolosità degli impianti, che rispondono ai più rigorosi requisiti di garanzia tecnologica previsti e richiesti dall’Europa». Il Sindaco, confermando la volontà di dialogare e confrontarsi costruttivamente con la cittadinanza e con le forze politiche e sociali del territorio, si è dichiarato disponibile a costituire in tempi brevi, insieme alle forze politiche di minoranza, un tavolo tecnico assistito da autorevoli esperti tecnici ambientali di caratura nazionale, per garantire la più ampia, trasparente consapevolezza di ciò che dovrebbe essere l’eco-distretto di Villapiana, immaginato dal sindaco come una opportunità e non come uno strumento di pericolo o danni per la comunità. Nel frattempo il Sindaco si è impegnato a chiedere all’Assessorato regionale una sospensione temporanea, per i mesi estivi, dell’iter riguardante l’eco- distretto.

Villapiana, 21 Luglio 2021