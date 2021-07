EDILIZIA, MERRA: “NUOVI FONDI PER AFFITTI FAMIGLIE SGOMBERATE”

La giunta regionale su iniziativa dell’assessore ad Infrastrutture e Mobilità ha deliberato un

contributo di 250 mila euro per i canoni di locazione nei comuni di Irsina, Pisticci, Pomarico

e Maratea

Un contributo straordinario in favore dei comuni di Irsina, Pisticci e Pomarico (Matera) e

Maratea (Potenza) sarà concesso dal Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione

Basilicata per far fronte “alle spese sostenute per la diversa sistemazione alloggiativa dei

nuclei familiari interessati dagli sgomberi nel proprio territorio”. Lo ha stabilito una delibera

della giunta regionale, approvata su iniziativa dell’assessore ad Infrastrutture e Trasporti,

Donatella Merra. “Il Dipartimento ha provveduto, come da impegni presi anche dal

presidente della Regione Vito Bardi in Consiglio regionale – ha evidenziato l’esponente

dell’esecutivo lucano – a stanziare fondi per contribuire al pagamento dell’affitto, per quei

cittadini dei comuni di Irsina, Pisticci e Maratea, che sono stati oggetto di ordinanza di

sgombero in seguito ad interventi sull’edilizia popolare sulle palazzine dell’Ater”.

L’assessore Merra ha specificato inoltre che “sullo stesso fondo abbiamo provveduto a

stanziare contributi anche in favore dei cittadini sfollati di Pomarico, costretti a lasciare le

proprie abitazioni in seguito al noto evento franoso che ha colpito la cittadina non molto

tempo fa. Anche su questa vicenda – ha sottolineato -precisi impegni erano stati presi dallo

stesso presidente Bardi, che li ha pienamente rispettati. Questi contributi – ha proseguito

Merra – saranno liquidati per sanare una situazione di grave difficoltà di alcune comunità

lucane, fermo restando che il Dipartimento sta in questi giorni verificando come mai l’Ater

di Matera, alla quale la Regione Basilicata lo scorso anno ha liquidato oltre 1 milione di

euro per la ricostruzione delle nuove palazzine nel comune di Irsina, non abbia fatto

ancora partire i lavori”.

